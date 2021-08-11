Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? (Bakanlar Kurulu) yeni kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye gündeminde yer alan başta covid-19 pandemisine ilişkin konularla ilgili görüşmelerin yapılarak karara bağlandığı kabine toplantısının yeni tarihi merak konusu oluyor. Corona virüsü pandemisi ve okulların açılış tarihi konularının görüşülmesi beklenen bakanlar kurulu toplantısı tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir canlı yayında açıklandı. Bu gelişmenin ardından "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kabine Toplantısı tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;