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Giriş Tarihi: 11.8.2021 22:35 Son Güncelleme: 11.8.2021 22:35

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? (Bakanlar Kurulu) yeni kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu yeni kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan ve ülkemizi ilgilendiren başta corona virüsü pandemisi olmak üzere pek çok önemli konunun görüşülerek karar alındığı kabine toplantısı tarihi kamuoyu tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. 2 Ağustos tarihinde yapılması planlanan ancak yangın olayları sebebiyle ertelenen (bakanlar kurulu) yeni kabine toplantısı tarihine ilişkin Başkan Erdoğan tarafından katıldığı bir canlı yayında açıklık getirildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından yeni Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu? sorularına yanıt aranıyor.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye gündeminde yer alan başta covid-19 pandemisine ilişkin konularla ilgili görüşmelerin yapılarak karara bağlandığı kabine toplantısının yeni tarihi merak konusu oluyor. Corona virüsü pandemisi ve okulların açılış tarihi konularının görüşülmesi beklenen bakanlar kurulu toplantısı tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir canlı yayında açıklandı. Bu gelişmenin ardından "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kabine Toplantısı tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında yeni kabine toplantısının 16 Ağustos 2021 Pazartesi yapılacağını ifade etti. Başkan Erdoğan okullarda yüz yüze eğitime geçişle ilgili detayların bu tarihte gerçekleştirilecek kabine toplantısında değerlendirileceğini de duyurdu.


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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? (Bakanlar Kurulu) yeni kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?
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