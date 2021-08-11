Sakat yarıştı takımını 2’nci yaptı! İBB kapı önüne koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi yıllarca kuruma hizmet etmiş personeli çıkarmaya devam ediyor. İBB yönetimi İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, Spor A.Ş, BELBİM, Medya A.Ş, İSFALT ve İSTGÜVEN başta olmak üzere 30 iştiraki üzerinden 15 bin işçiyi ihtiyaç fazlası olarak görerek ekmeğinden etti. Yerlerine ise yaklaşık 20 bin kişiyi aldı.

Aralarında 21-27 yıl arası çalışanların da olduğu tecrübeli personelin haklarını vermeden işten çıkartan İBB yönetimi bu kez 21 yıldır atletizmle ilgilenen sporcuyu hakkını vermeden çıkardı. SABAH gazetesine konuşan eski İBB sporcusu Alper Demir, "Yaklaşık 4 buçuk yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yarışıyordum. Bu süreçte sigortalı olarak devam ediyorduk. Geçen yıl ben dahi bazı arkadaşlarımız ve voleybol takımındaki arkadaşlarımızı göndermeye çalıştılar. Ancak pandemiden dolayı devletin verdiği kısa çalışma ödeneği ve işçi çıkarma yasağı nedeniyle çıkartmadılar. Bu süreçte de yarış koştum. Kısa çalışma ödeneği süreci bittikten sonra 1 Temmuz itibariyle bana herhangi bir yazı ya da sözlü bir tebligat yapılmadan çıkardılar. Ben bunu ise tesadüfen E-Devlet üzerinden bakarken işten çıkartıldığımı öğrendim. İş kanunun 5'inci maddesine dayanarak çıkardılar. 5'inci madde ise 'süresi belirli iş sözleşmesi' olarak geçiyor.

Ancak ben kurumda 4 buçuk yıldır çalışıyorum. İlk girişimiz yapıldığında ben sadece giriş için imza attım ve herhangi bir imza ya da yenileme olmadı. Zaten sözleşme imzalandıktan 1 yıl sonra herhangi bir karşılıklı yeni imza ya da sözleşme olmazsa bu belirli bir iş sözleşmesi olsa bile süresi belirsiz iş sözleşmesi oluyor. İş Kanunda böyle bir kanun var. Ben Spor A.Ş'nin avukatını arayıp, kıdem tazminatı gibi haklarımın olduğunu söyledim. Avukat ise bana sporcuların SGK kapsamına girmediğini kurumdan alacağım da herhangi bir hak olmadığını söyledi. Ben de konuşmanın ardından bir araştırma yaptım ve 2019 yılında yayımlanan genelgeyi gördüm. Devlet genelgede asgari ücret üzerinden maaş alan amatör sporcuların SGK kapsamına alınmasını zorunlu kılmış. Ben bu genelgeyi aynı şekilde avukata gönderdim. Ancak bu kez de avukat bana herhangi bir şekilde cevap vermedi" dedi.



SAKAT OLMAMA RAĞMEN YARIŞTIM



Kısa Çalışma Ödeneği başladığı zaman bizi işçi statüsüne alıp, biz maaş vermeyelim devlet ödesin maaşlarını diyorlar demek ki bizim öyle bir hakkımız var diyen Demir, "Bana maaş vermek için devletten para alınıyorsa ama Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra benim statümü değiştirip daha sonra kapının önüne koyuyorlar ben burada bir art niyet ararım. Benimle aynı durumda olan voleybolcu arkadaşlarımız da var. Onlar mahkemeye başvurdu. Şu an Erzurum'da kampta olduğum için ara bulucu avukata gidemedim. 1 Eylül'de kamp bitince hukuki süreci başlatacağım. Bana süreç avukatla görüştüğüm zaman kulübümüzün kapandığı söylendi. Ancak pandemide çıkarma yasağı gelince onlar ise 'madem çıkartamıyoruz bari bunlardan faydalanalım yarış koşsunlar' dediler. Ben de bu süreçte 2 yarışa katıldım. Sakat olmama rağmen yarışlara katıldım ve kulübümün 2'nci olmasında da etkili oldum. Bunu kendileri de biliyor. Ayrıca benim içinde olduğum Kros takımını kapatacaklarını söylediler daha sonra 'kapatma olmayacak gençleştiriyoruz' dediler. 30 yaşında bir sporcu olan beni çıkardılar 32 yaşındaki bir bayan sporcuyu aldılar. Gençleştirme bu şekilde mi oluyor. 30 yaşındakini çıkartıp 32 yaşında bir başka sporcu alınıyorsa ben bunda da art niyet arıyorum" diye konuştu.