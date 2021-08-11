Son dakika haberleri: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Okullar zamanında açılacak

Gelen son dakika haberine göre; Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"BİLİNMEYEN BİR DÜŞMANA KARŞI BÜYÜK BİR SAVAŞ VERDİK"

"Bugün Koronavirüs Bilim Kurulumuz salgının seyrini, işyerlerinin ve eğitim kurumlarının hazırlık durumunu, yerli aşı ve aşı programımızı ele alan son derece önemli bir toplantı yaptı.

Geçen süre içinde bilinmeyen bir düşmana karşı büyük bir savaş verdik. Salgının ilk günleri adeta bir bilinmeyenle, kovalamacayla geçti. Hastalığın etkilerini bilmiyor, tedavi yöntemleri hakkında çok sınırlı bilgilerle hareket ediyorduk. Tüm güncel gelişmeleri takip etsek de bu yeni düşmana karşı tecrübeli hiçbir ülke hiçbir bilimsel otorite yoktu.

Son dakika haberleri: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar | Video

İlk günlerden beri büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan Bilim Kurulu üyelerimiz her yeni durum için tedbirler ve tedavi önerileri sundu. Elimizden gelen en büyük gayretle vatandaşlarımızı muhafaza etmeye çalıştık. Düşmanı tanıdıkça silahlarımız ve tedavi yöntemlerimiz gelişti. Tecrübe edindik. Sonunda salgını sona erdirebilecek en büyük umut olan aşı devreye girdi.

SALGINLA MÜCADELEDE KIRILMA NOKTASI: AŞI

Aşıların kullanıma girmesi adeta salgınla mücadelede en büyük kırılma anlarından biridir. Umudun yeşerdiği ve salgının son bulacağının anlaşıldığı an aşıların etkili olduğunu tespit ettiğimiz andır. Bu bakımdan salgını belki de iki evrede ele almak durumundayız: Aşıdan önce ve aşıdan sonra.