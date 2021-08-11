Aydın’da akılalmaz olay: Tacizciye benzerliği yüzünden iftiraya uğradı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üniversite öğrencisi Elif Y.'ye (19) elle cinsel tacizde bulunan Kadir Ö.'nün fotoğrafı bölge halkı tarafından çekilip sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen tacizci polis tarafından gözaltına alındı. Tacizci Kadir Ö.'ye benzediği için Ahmet Fuat Özen'in (55) Facebook sayfasından fotoğrafı alınıp hakkında tacizci diye haber yapıldı. Bodrum'da tatil yaparken hakkında çıkan asılsız haberleri görünce soluğu adliyede alan Fuat Özen, haberi yapan gazeteci ile sosyal medyada kendisini linç eden kişiler hakkında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Tacizci Kadir Ö.

Olay, 26 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Ö. iddiaya göre Avcı Sokak'ta dolmuş bekleyen Elif Y.'ye arkasından yaklaşıp elle tacizde bulundu. Genç kızın çığlık atması üzerine paniğe kapılarak kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakaladı. Kadir. Ö.'yü linç etmek isteyen kalabalığın elinden ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güçlükle aldı. Ekip otosuna bindirilen Kadir. Ö. gerekli işlemlerinin yapılması için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taciz şokunu yaşayan Elif Y., "Tatil için İstanbul'dan Kuşadası'na gelmiştim. Denize gitmek için dolmuş beklerken birden birinin eliyle dokunduğunu hissettim. Yaşadığım korku ve panikle çığlık atıp çevredekilerden yardım istedim. Kadir Ö.'yü etraftakiler yakalayıp linç etmek istedi. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi. Kadir Ö.'nün fotoğrafını çeken vatandaşlar sosyal medyada yayınladı.



İKİZİ KADAR BENZİYOR



Tacizci Kadir Ö.'ye ikizi kadar benzeyen Kuşadası Belediyesi şirketi Arya'nın eski Şube Müdürü Ahmet Fuat Özen'in (55) fotoğrafını Facebook sayfasından alan yerel bir gazeteci talihsiz adamı olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen 'tacizci' diye haber yaptı. Özen, kendi fotoğrafı ile tacizci Kadir Ö.'nün fotoğrafını yan yana haber sitesinde görünce büyük şok yaşadı. Kendisini tacizci olarak haber yapan yerel haber sitesi ile sosyal medyada paylaşılan asılsız ve yalan habere yorum yaparak linç eden kişiler hakkında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Reed Star isimli Facebook kullanıcısı haberin altına, 'adrese teslim ölüm cezası' şeklinde yorum yaparak tehditte bulunurken, Atilla Çelik ise, 'Utanmaz rezil, bir de müdürlük yapmış' diye yorumda bulundu.