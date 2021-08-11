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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Traktörü ve su tankeri yanan kahramana yeni araç

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Traktörü ve su tankeri yanan kahramana yeni araç
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken traktörü yanarak demir yığınına dönen çiftçi Süleyman Köylüoğlu'na verdiği sözü tuttu. Fedakar çiftçinin traktörü, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Köylüoğlu'nun yeni traktörünü Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut teslim etti. Köylüoğlu, "Allah razı olsun, Başkanımız sözünü tuttu ve bir hafta içerisinde traktörü getirdi. Kolum iyileşince çalışmaya başlayacağım" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise "Seferberlik ruhuyla yaralarımızı sarıyoruz. Allah'ım birliğimizi daim eylesin" dedi.
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Traktörü ve su tankeri yanan kahramana yeni araç
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