Traktörü ve su tankeri yanan kahramana yeni araç

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan
ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken traktörü yanarak demir yığınına dönen çiftçi Süleyman
Köylüoğlu'na verdiği sözü tuttu. Fedakar çiftçinin traktörü, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Köylüoğlu'nun yeni traktörünü Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer
ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut teslim etti. Köylüoğlu, "Allah razı olsun, Başkanımız sözünü tuttu ve bir hafta içerisinde traktörü getirdi. Kolum iyileşince çalışmaya başlayacağım" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise "Seferberlik ruhuyla yaralarımızı sarıyoruz. Allah'ım birliğimizi daim eylesin" dedi.