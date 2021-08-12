Trabzon
'un Maçka
ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün 4. yılında Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anıldı. Törene Eren'in annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar, Erdoğan ve Emrah, kız kardeşleri Yeter, Gizem
, Neyzanur
, Sonay, Figen
, Zeynep, Esma, Sevil Bülbül
ile Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı
, Belediye Başkanı Koray Koçhan, TRT tarafından Şehit Eren Bülbül ve Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in hayatlarının konu edildiği "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde rol alan oyuncular ve vatandaşlar katıldı. Eren'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.
Anne Ayşe Bülbül, "Bugün yavrumun 4'üncü yıl dönümü. 4 değil de 4 bin yıl da geçse, aynı acı, aynı hüzün. Bir kahraman annesi olarak o acı içimden hiçbir zaman gitmedi, gitmeyecek. Başka yavrularım da var ama Eren'imin acısı içimden hiçbir zaman gitmez. Ben, vatana, millete, bayrağa, toprağa bir Eren şehit verdim ama binlerce Eren'im oldu. Şehit oğlum olduğu için gururluyum, duyguluyum" dedi. Ağabeyi Arif Bülbül
de "Acımız ilk günkü gibi. Özlemimiz her gün gitgide artıyor. Gururumuz her zamankinden daha fazla. Özlemimiz, acımız çok büyük ama gururumuz da büyük" dedi. Bu arada anne Ayşe Bülbül, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde Eren'i canlandıran oyuncu Rahman Beşel
'i görünce duygusal anlar yaşadı. Beşel'in, oğluna olan benzerliğine çok şaşırdığını belirten anne Bülbül, "Sanki karşımda Eren'imi gördüm. Rüyadayım zannettim. Oğluma çok benziyor. Bu bambaşka bir duygu. Oğlumun sıcaklığını onda hissettim. Benim için biraz zor olacak ama filmi merakla bekliyorum" dedi.
KANLARI YERDE KALMADI
Maçka kırsalında evlerinin de bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralanan Eren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti.
ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE
EREN Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de Hatay'daki mezarı başında anıldı. Geçen yıl da eşi Ahmet Gedik'i kaybetmenin acısıyla sarsılan 68 yaşındaki Hatice Gedik, oğlunun mezarını ziyaret ederek dua etti. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Hatice Gedik, oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun, doğum gününde, Eren Bülbül'ün hayatını korumak için 41 yaşında 41 mermi yiyerek şehit düştüğünü söyleyen gözü yaşlı şehit annesi, "Oğlumu vatan uğruna şehit verdim. Sonra da eşimi kaybettim. Bu hayatta tek başıma kaldım. Oğlumun hayatı dağlarda geçti. Terörle mücadele etti. Kahramandı. Vatan aşkıyla yanardı, evine bile çok az giderdi. Acısı çok büyük. Sözün bittiği yerdeyiz. Mekânı cennet olsun" dedi. Yaser ÇAPAROĞLU /
SABAH