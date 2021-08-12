‘Binlerce Eren’im oldu’

Giriş Tarihi: 12.8.2021

PKK’lı teröristlerce şehit edilen Eren ve onu korurken şehit olan Astsubay Ferhat Gedik şehadetlerinin 4. yılında anıldı. Eren’in kabrine gelen yüzlerce genci gören annesi, “Binlerce Eren’im var” dedi