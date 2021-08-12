‘Bu madalya Eren kardeşime gelsin’

Japonya
'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları
'nda kürsüde ay yıldızlı bayrağı dalgalandırırken gözyaşlarını tutamayan milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yarı final maçını kazandıktan sonra, "O yangınları çıkaranlar iyi bilsin; biz bir ölür bin diriliriz" sözleriyle ekran başındaki milyonların tüylerini diken diken eden Altın Yumruk Busenaz, ailesine ve ülkesine verdiği altın madalya sözünü de bileğinin gücüyle tutmuş oldu. Busenaz Sürmeneli dün İstanbul Bahçelievler
Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ı makamında ziyaret etti. Başkan Bahadır milli boksöre ve antrenörü Cahit Süme
'ye Cumhuriyet altını hediye etti.
BU SADECE BİR MADALYA DEĞİL
Sürmeneli, "Bu madalyayı ülkeme getirdiğim için çok mutluyum. Olimpiyatlarda ilkleri yaşadık. Ringe çıkan ilk kadın boksör oldum. 17 sene sonra kadınlarda altın madalya geldi. Bütün duyguları aynı anda yaşadım. Sevinçlerin en büyüğünü yaşadım. Bu madalya 'Türk kadını
yapamaz' diyenlere gelsin. Türk kadını isterse her şeyi yapar. Bu madalya gelecek hayali kuran çocuklarımıza ve yangında zarar görenlere gelsin. Bu madalya herkese umut ışığı olsun. Eren Bülbül
kardeşimizin bugün ölüm yıldönümü, kardeşime gelsin.
Eren'in annesi Ayşe Bülbül
'ü ziyarete gideceğim. Madalyayı alarak sözlerimi tutmuş oldum. Bu madalya sadece bir madalya değil, arkasında çok şey var" dedi. Bahadır ise "Bu başarının arkasında ciddi bir azim var. Busenaz Türk kadını istediği zaman her şeyi yapabilirimin en güzel örneği oldu. Busenaz'ın ismini yapacağımız spor tesisi ya da parka vereceğiz" diye konuştu.
RUHUNDA İMKÂNSIZ DİYE BİR ŞEY YOK
BUSENAZ Sürmeneli, ikiz kardeşi Tuğçenaz
, ablası Tuğba
ve erkek kardeşi Çınar ile Trabzon
'da yaşıyor. İkizi Tuğçenaz'ın da boksta çok sayıda derecesi var. Annesi Songül
eski tekvandocu, babası Ahmet eski futbolcu. Sporcu aile SABAH'a konuştu.
Anne Songül Sürmeneli:
Busenaz ikizlerimin en hareketlisi. 11 aylıkken yürüdü. Eşim futbolcu, ben tekvandocu olsun istem. Okulda tüm sporlara katılıyordu. Kız kardeşimin eşi Cahit Süme, "Sadece boks yapacaksın" dedi. Trabzonspor'un maçlarını kaçırmaz.
Baba Ahmet Sürmeneli:
Hiçbir şeyi imkansız görmez ve başarmaya çalışırdı. Biz sporu iğne ucuyla işleye işleye ona verdik. Genetiğimizde spor var. Madalya ile döneceği sözünü vermişti.
İkiz kardeşi Tuğçenaz Sürmeneli:
İkizim Busenaz'ın azimli ve hırslı tarafı vardır. Yenilgiyi kabul eder fakat hırsı daha büyük olur. İyi ki kardeşiz.
Busenaz'ın boks partneri Bilge Kağan Kanlı:
Onun için imkansız bir şey yoktur.