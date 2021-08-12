"Bunun adı siyasi rüşvettir"

Torbalı belediye başkanı İsmail Uygur'un geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmesinin ardından belediye meclisinde yapılan tartışmalı oylama sonucu CHP'li Mithat Tekin belediye başkanı seçildi.

Tekin'in seçimden kısa bir süre önce kendisi ile birlikte CHP'li meclis üyeleri Ömer Şentürk, Musa Serbest, Özkan Altun ve Savaş Benli ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu'nu belediyenin Torbel şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atadığı ve huzur hakkı adı altında aylık 8 bin 900 lira maaşa bağladığı ortaya çıktı.

SABAH'IN manşetine taşıdığı skandal büyük ses getirdi. Olayı ortaya çıkaran AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar Başkan Tekin ve belediye meclis üyelerini bankamatik memuru olmakla suçlayarak şirket yönetiminden istifalarını istedi. Yaşanan skandala bir tepki de Torbalı AK Parti İlçe Başkanı Selman Günaydın'dan geldi. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve bazı meclis üyelerinin Torbel şirketinden huzur hakkı aldığını kaydederek; "Bunu siyasi bir rüşvet olarak görüyoruz" diye konuştu. Günaydın, Tekin'e kamuoyuna açıklama yapması yönünde çağrıda bulundu.

CHPLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANI MİTHAT TEKİN

8 BİN 900 LİRA MAAŞ

Torbalı'da Belediye Başkanı Mithat Tekin ile birlikte CHP'li meclis üyeleri Ömer Şentürk, Musa Serbest, Özkan Altun, Savaş Benli ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu'nun belediye bünyesinde bulunan Torbel şirketinde yönetim kuruluna atanarak huzur hakkı aldığı yönündeki iddia ortalığı karıştırdı. Torbalı Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar'ın ardından bir tepki de Torbalı AK Parti İlçe Başkanı Selman Günaydın'dan geldi.

TORBALI AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SELMAN GÜNAYDIN

TÜM UYARILARA RAĞMEN…



Uygulamanın etik olmadığının altını çizen AK Partili Günaydın, "Merhum İsmail Uygur'un vefatının ardından yapılacak seçim öncesi böyle bir şeyin yapılmasını çok doğru bulmuyoruz. Mecliste bu arkadaşlarımız tarafından dile getirildi. Belediye başkanı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Uyarılara rağmen belediye başkanı bunun üzerine yattı. Bunu siyasi bir rüşvet olarak görüyoruz. Biz buradan tekrar sesleniyoruz. Bu konuya bir açıklık getirilsin. Kamu vicdanının rahatlatılması gerekiyor" diye konuştu.