Ceren Damar’ın katilinin ailesine dava açıldı! Hakaret ve tehdit...

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademisyen olan Ceren Damar, sınavda kopya çeken öğrencisi tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde katledilmişti. Korkunç cinayet Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yapılan yargılama sonucunda sanık Hikmet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Vahşice işlenen cinayet kadar, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın yargılama boyunca yaptığı savunma, beyanları kamuoyunda infial uyandırmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ceren Damar'ın kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürüldüğünden bahsedildi. Hikmet'in, 21 Şubat 2020'de, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.