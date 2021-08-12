Ceren Damar’ın katilinin ailesine dava açıldı! Hakaret ve tehdit...

Akademisyen Ceren Damar'ı öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in anne ve babası hakkında 'Hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Ömer ve Hatice Hikmet'in sosyal medya hesaplarında hayatını kaybeden Damar'ın manevi hatırasına hakarette bulundukları aynı zamanda anne ve babasını ise tehdit ettikleri kaydedildi.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademisyen olan Ceren Damar, sınavda kopya çeken öğrencisi tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde katledilmişti. Korkunç cinayet Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yapılan yargılama sonucunda sanık Hikmet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Vahşice işlenen cinayet kadar, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın yargılama boyunca yaptığı savunma, beyanları kamuoyunda infial uyandırmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ceren Damar'ın kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürüldüğünden bahsedildi. Hikmet'in, 21 Şubat 2020'de, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
CEREN'İN ANNE VE BABASINI TEHDİT ETMİŞLER
Hasan İsmail Hikmet'i annesi Hatice, babası Ömer Hikmet'in sosyal medya hesaplarından farklı tarihlerde Damar'ın anne ve babasını tehdit ettikleri dile getirildi. Ayrıca ikilinin, hayatını kaybeden Ceren Damar'ın hatırasına hakarette bulundukları bildirilen iddianamede, şüphelilerin söz konusu suçları zincirleme şekilde işledikleri de kaydedildi. İddianamede, "Şüpheliler, yazılı iletiler paylaşarak müştekilere yönelik olarak zincirleme suretle kişinin hatırasına alenen hakaret suçunu işlediği, şikayet dilekçesi, ekran çıktısı ve şüphelilerin savunması içeriği göz önüne alındığında soruşturma evresi sonunda toplanan delillerin, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşılmıştır." İfadeleri kullanıldı.
HAPİS CEZASI TALEBİNDE BULUNULDU
İddianamede, şüpheli Hatice Hikmet'in "ölen kişinin hatırasına hakaretten" 4 aydan 4 yıla, tehditten 7,5 aydan 3,5 yıla ve hakaretten 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Ömer Hikmet için ise 'Ölen kişinin hatırasına hakaretten' 4 aydan 4 yıla, hakaret suçundan ise 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheliler, 8 Aralık'ta 45. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısında çıkacak.