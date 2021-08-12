CHP’li RTÜK üyesi Okan Konuralp kadına hakareti normal gördü!

CİNSİYETÇİ VE KABA SÖZLER

FOX TV'de yayınlanan dizide kadınlara yönelik "Karıya bak be, hem tazminat almış hem de hisselerin yarısını öyle mi? Kahpedeki şansa bak be!" hakarete varan ifadeler yer aldı. Söz konusu dizide; "O adamın seninle evlenmesi mümkün mü, Allah aşkına. Önce bir kendine bak ya" gibi cinsiyetçi ve kaba ifadeler de yer aldı. RTÜK'ün CHP'li üyesi Okan Konuralp'ın, dizi için yaptırım kararına karşı çıktığı öğrenildi.