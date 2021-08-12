CHP’li RTÜK üyesi Okan Konuralp kadına hakareti normal gördü!

FOX'taki bir dizide kadınlara yönelik ağır hakaretlerin yer aldığı öğrenildi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kadınları aşağılayan yapım hakkında RTÜK ceza verilmesi kararı aldı. CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Okan Konuralp ise kadınlara küfredilen diziden dolayı ceza verilmesine karşı çıktı.
CİNSİYETÇİ VE KABA SÖZLER
FOX TV'de yayınlanan dizide kadınlara yönelik "Karıya bak be, hem tazminat almış hem de hisselerin yarısını öyle mi? Kahpedeki şansa bak be!" hakarete varan ifadeler yer aldı. Söz konusu dizide; "O adamın seninle evlenmesi mümkün mü, Allah aşkına. Önce bir kendine bak ya" gibi cinsiyetçi ve kaba ifadeler de yer aldı. RTÜK'ün CHP'li üyesi Okan Konuralp'ın, dizi için yaptırım kararına karşı çıktığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre RTÜK, dizide yer alan ifadeler için yaptırım uygulanmasını gündeme aldı. Ancak kurulun CHP'li üyesi kadınlara yönelik kullanılan ayrımcı ifadeleri savunurcasına bu karara karşı çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde medyada kadına yönelik ayrımcı bir dil kullanılmaması konusu birçok kez gündeme gelmiş ve bu yönde bazı kararlar alınmıştı.
Buna göre medyada kadını aşağılayan ifadelerden uzak durulması, kadınlara dönük ayrımcı bir dil kullanılmamasına dikkat çekilmişti.
Ancak tüm bu girişimlere rağmen halen kadına yönelik ağır hakaretlerin bu kadar kolaylıkla kullanılıyor olması kadın mücadelesi veren sivil toplum örgütlerinin de tepkisine neden oldu.
RTÜK ise Konuralp'in karşı çıkmasına rağmen kadınlara hakaret edilmesine seyirci kalmadı ve yayın hakkında ceza uygulanması kararı aldı.
Kısa bir süre öncesine kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığı görevini de yürüten Okan Konuralp, daha sonra CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliği görevine seçilmişti.