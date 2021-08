Filmi şehit olduğu evin önünde çekildi

PKK'li teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik 'in hayatlarının konu edindiği 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin çekimleri Nevşehir ve Hatay illerinin yanı sıra Maçka ilçesinde de devam etti. Eren Bülbül'ün şehit olduğu sahnenin çekimleri şehadetinin yıldönümünde, şehit olduğu mekânda gerçekleştirildi. Filmin yönetmeni ve oyuncuları Eren'in kabri başında annesiyle birlikte dua ederken, Eren'i canlandırmanın gurur verici olduğunu söyleyen oyuncu Rahman Beşel, "15 yaşında şehit olmuş hemşerimi canlandırıyorum. Onun hikâyesine hayat veriyorum. Onun büyüdüğü yerlerde, onun gibi dolaşıyorum, onun gibi giyiniyorum. Bu garip bir duygu. Büyük bir sorumluluk. Ruhen kendimi garip hissediyorum" diye konuştu.Filmin yönetmeni Özer Feyzioğlu da, "Biz de gerçek bir mekânda gerçek bir trajedi çekiyoruz. Bu da bizi duygusal olarak çok etkiliyor. Filmde çekilen her şey çok gerçek. Her gün işe Eren'in kabri başından geçerek başlıyoruz" dedi. Anne Ayşe Bülbül'ü oyuncu Mutlu Nur, şehit Ferhat Gedik'i ise İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı sinema filminin 29 Ekim'de vizyona girmesi bekleniyor.