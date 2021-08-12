Fındık üreticileri tarafından merak edilen 2021 Fındık alım fiyatları, Başkan Erdoğan tarafından canlı yayında duyuruldu. Giresun ve Levant kalite fındıkların alımında baz alınacak fiyatlar belli olmuş oldu. Bu bilgilerle üreticiler güncel fındık fiyatlarını öğrenmek isteyerek "Fındık fiyatı açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

FINDIK FİYATI 2021: FINDIK FİYATI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2021 fındık alım fiyatları ve tüm son dakika detayları şöyle;