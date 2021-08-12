İtirafçılar eve, inkarcı cezaevine! FETÖ’nün bir algısı daha çöktü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar aralıksız sürüyor. Sabit ve ankesörlü hatlardan FETÖ'nün mahrem abileriyle irtibat kurduğu belirlenen eski Kara Harp Okulu öğrencilerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden 24'ü itirafçı oldu. İtirafçı olan öğrenciler, 53'ü bugüne kadar gizlenen örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 168 kişiyi ifşa etti. 24 itirafçı verdikleri bilgiler doğrultusunda serbest kalırken, inkara sarılan 1 örgüt üyesi ise tutuklandı. Zanlıların, yüzde 99'unun itirafçı olması soruşturmaların da deliller üzerinden yürütüldüğünün işareti oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüte bir darbe daha geldi. Her platformda Harp Okulu öğrencilerinin masum olduğunu öne süren örgüte en ağır darbeyi ankesörden deşifre olup yakalanan öğrenciler vurdu. Eski Kara Harp Okulu bünyesinde sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan mahrem abileriyle haberleştikleri belirlenen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında haklarında aynı zamanda ifade ve teşhis tutanakları da bulunan 34 şüpheliye yönelik 13 ilde gözaltı kararı çıkartıldı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 34 zanlıdan 25'i gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanma çalışmaları sürerken, gözaltına alınan eski Kara Harp Okulu öğrencileri haklarındaki deliller ışığında Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alındı.

168 ÖRGÜT ÜYESİNİ İFŞA ETTİLER

Yakalanan 25 eski Kara Harp Okulu öğrencilerinden 24'ü etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyerek itirafçı oldu. Şüpheliler, bugüne kadar gizlenen 53 örgüt üyesinin de aralarında bulunduğu 168 FETÖ üyesini ifşa etti. Ayrıca itirafçıların verdiği 168 ismin dışındaki kod adı kullanan ve gerçek ismi itirafçılar tarafından bilinmeyen 70 kişinin de kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

İTİRAFÇILAR ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Yüzde 99 oranında itirafçı oranına ulaşılan soruşturmada FETÖ'nün eski Harp Okulu Öğrencileri üzerinden yaptığı algı çökerken, soruşturmalarından deliller ışığında yapıldığı gözler önüne serilmiş oldu. İtirafçı olan 25 zanlıdan 24'ü verdikleri bilgiler doğrultusundan adli kontrol kararıyla serbest kalırken, inkara sarılan 1 örgüt üyesi ise tutuklandı. Örgüt üyelerinin açığa çıkardığı 168 isimle ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldı.