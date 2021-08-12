Son dakika: Bakan Koca son vaka haritasını paylaştı! İlk doz aşılama oranı yüzde 75

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son aşılama sayısını paylaştı. Bakan Koca "Aşıda 11 Ağustos: Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186'a indi." dedi.
Koca, Bayburt'un %55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdiğini belirtti. Kent turuncu iller arasında.
Bakan Koca "Ağrı, yüzde 55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Ağrı, Turuncu iller arasında." diye ekledi.
İŞTE İL İL VAKA HARİTASI!
Koca koronavirüs haritasının son halini de paylaşarak "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek." dedi.
VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER!
"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun." uyarısında bulundu.