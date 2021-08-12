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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca son vaka haritasını paylaştı! İlk doz aşılama oranı yüzde 75
Giriş Tarihi: 12.8.2021 15:43 Son Güncelleme: 12.8.2021 16:15

Son dakika: Bakan Koca son vaka haritasını paylaştı! İlk doz aşılama oranı yüzde 75

Son dakika: Bakan Koca son vaka haritasını paylaştı! İlk doz aşılama oranı yüzde 75

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel aşılama sayısını duyurdu. Bakan Koca "Aşıda 11 Ağustos: Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi." dedi. Bakan Koca, aşılamada ilk doz oranının yüzde 75 olduğunu bildirerek son vaka haritasını da paylaştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son aşılama sayısını paylaştı. Bakan Koca "Aşıda 11 Ağustos: Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186'a indi." dedi.

İLK DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 75

Bakan Koca 4 il için müjdeli haberi vererek "Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75'in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Koca, Bayburt'un %55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdiğini belirtti. Kent turuncu iller arasında.

Bakan Koca "Ağrı, yüzde 55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Ağrı, Turuncu iller arasında." diye ekledi.

İŞTE İL İL VAKA HARİTASI!

Koca koronavirüs haritasının son halini de paylaşarak "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek." dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER!

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun." uyarısında bulundu.

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Son dakika: Bakan Koca son vaka haritasını paylaştı! İlk doz aşılama oranı yüzde 75
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