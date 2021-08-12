Son dakika: Bakan Koca son vaka haritasını paylaştı! İlk doz aşılama oranı yüzde 75

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER!

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun." uyarısında bulundu.