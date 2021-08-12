Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Sudan dayanışması güçlenerek devam edecektir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bir ilki teşkil eden bu tarihi ziyaretinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin huzurunda bir kez daha ülkemize hoş geldin diyorum. Sudan, tarihi, beşeri, kültüren bağlarımızın olduğu kardeş bir ülkedir. Haksız şekilde yaptırımlara uygulandığı dönemde bile Sudan'ın yanında olduk. Sudan'ı 2 defa ziyaret ettim. Bu ziyaretlerim aynı zamanda Türkiye'den başbakan ve cumhurbaşkanı seviyesinde Sudan'a düzenlenen ilk resmi ziyaretleri teşkil etmişti.

"İŞBİRLİĞİMİZİ KURUMSALLAŞTIRDIK"

Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik. 2017 yılında Sudan'a gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselterek işbirliğimizi kurumsallaştırdık.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu | Video

"SUDAN'IN HAK ETTİĞİ KONUMA GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

Sudan'da kapsamlı ve önemli bir geçiş dönemi yaşanıyor. Bu meşakkatli süreci kardeş Sudan halkının yanında olarak kolaylaştırmaya kararlıyız. Sudan önemli başarılara imza attı. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşayan Sudan'ın inşallah hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı karşılaştığı sorunların üstesinden gelecek güce sahiptir.