3 bin genç Ayasofya Camisi’nde buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde bu yıl 5'incisi düzenlenen TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu programları tamamlanıyor. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde gerçekleştirilen TÜGVA İstanbul Ortaokul Yaz Okulu kapanış programında 3 bini aşkın genç buluştu.

Ortaokullu gençlerin her yaz büyük bir heyecanla beklediği TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu'nda bu yıl "basketbol, futbol, voleybol, mini golf, badminton, oryantiring, satranç, Kuranı Kerim eğitimi, siyer, ahlak eğitimi" dersleri yer aldı. Yaz Okulu'nun TÜGVA İstanbul ayağının kapanış programı, Ayasofya i Kebir Camii Şerifi'nde gerçekleştirildi. İstanbul'un 39 ilçe 135 farklı okuldan 15 bin öğrenci ile gerçekleştirilen TÜGVA İstanbul Ortaokul Yaz Okulu'nun kapanış programında 3 bini aşkın genç buluştu.

"SİZ ÇOK ONURLU BİR İŞ YAPTINIZ"

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İl Müftülüğünü vekaleten Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz'un katılım sağladığı programda Ayasofya Şükran Mektubu yarışmasında birinci olan Halime Özyeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür konulu mektubunu seslendirdi. Özyeşil'in, "Bu mektubu dünya çapında çok büyük bir üne sahip olan Ayasofya Camii hakkında yazıyorum. Siz çok onurlu bir iş yaptınız. İstanbul'u ikinci kez fethettiniz ve belki de, Peygamber Efendimiz (SAV)'in: "İstanbul elbet bir gün fethedilecek, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fethedecek asker ne güzel askerdir." Hadis-i şerifinde belirttiği "kumandan" olma onuruna Fatih Sultan Mehmet'ten sonra ilk kez siz nail oldunuz" satırları dikkat çekti.

Ayasofya İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an ı Kerim Tilaveti ile başlayan kapanış programında, konuşmaların ve sunumlarının ardından kılınan öğle namazı sonrasında Ayasofya Camii'nde toplu fotoğraf çekilerek program tamamlandı.