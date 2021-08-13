AK Parti’den büyükşehire dava tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin TOKİ tarafından Bergama'da yapılacak millet bahçesi projesi planını mahkemeye taşıma kararı tartışma çıkardı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Büyükşehir'in neden dava açtığını anlamak mümkün değil. Bergamalılar da buna bir anlam veremiyor. Biz buraya gökdelen ya da AVM yapmıyoruz" derken İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, "Bugün Bergama'da, ilçe sakinleri için çok önemli bir yeşil alanın yapımıyla alakalı, hem Bergama Belediyemizin hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çok ciddi faaliyetleri var ama ne yazık ki İzmir Büyükşehir Belediyesi buna destek vermesi gerekirken, ortada hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın, hiçbir planlama gerekçesi olmaksızın engelleme faaliyetleri yürütüyor. Önce itiraz ettiler, şimdi de dava açma yoluna gidiyorlar. Bu Bergama'ya, Bergamalılara, İzmir'e, İzmirlilere karşı yapılan çok büyük bir haksızlık" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'E BÜYÜK TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından önceki gün ihalesi gerçekleştirilen Bergama Millet Bahçesi projesiyle ilgili dava açma kararı aldı. Büyükşehir'in bu hamlesine AK Parti cephesinden tepki geldi.

NEDEN DAVA AÇIYOR?

Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu, 90 milyon TL'lik yatırımı ilçeye kazandırmak için düğmeye basıldığını, projenin ihalesinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bergama'nın çok büyük bir projesi. Millet Bahçemizi İzmir'imize, Bergama'mıza kazandırıyoruz. Ufak tefek görüş ayrılıkları olabilir. Ancak bizim buraya yaptığımız gökdelen ya da AVM değil. Yeşil alan projesi. Yer altı otoparkı olacak. İtiraz sebeplerini gerçekten anlamıyorum. Vatandaş ta, 'neyine itiraz ediyor' diye dönüş yapıyor. Dava açmalarını anlamak mümkün değil. Biz bu projeden vazgeçmeyeceğiz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu proje bir önceki dönem CHP'li başkanın da projesi idi. Yapamadı. Son yerel seçimlerde tüm partilerin başkan adayları seçim vaatlerine bu projeyi koydu. Yapmak bize nasip oluyor" dedi

BÜYÜKŞEHİR YATIRIMLARI ENGELLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 2 yönüyle İzmir'e çok ciddi zararlar vermeye devam ediyor. İlki; yapması gerekenleri yapmayarak, eksik kalarak İzmirlilerin ihtiyaçlarını karşılamıyor. İkincisi; hükümetin İzmir'e yapacağı yatırımların önünü açması gerekirken, itirazlar ve davalarla yatırımların gelmesini engelliyor. İzmir'e ve İzmirlilere zarar vermeye devam ediyor. Bu aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez yaptığı bir engelleme değil. Daha önce de defalarca buna benzer durumlarla karşılaştık. Bugün Bergama'da, ilçe sakinleri için çok önemli bir yeşil alanın yapımıyla alakalı, hem Bergama Belediyemizin hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çok ciddi faaliyetleri var ama ne yazık ki İzmir Büyükşehir Belediyesi buna destek vermesi gerekirken, ortada hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın, hiçbir planlama gerekçesi olmaksızın engelleme faaliyetleri yürütüyor. Önce itiraz ettiler, şimdi de dava açma yoluna gidiyorlar. Bu Bergama'ya, Bergamalılara, İzmir'e, İzmirlilere karşı yapılan çok büyük bir haksızlık" açıklamasında bulundu.

HEP AYNI ZİHNİYET"

AK Partili Hızal, engelleme faaliyetlerine İzmir'de birçok defa şahit olduklarını belirterek, "Biz yerel idarelerin, hükümet tarafından İzmir'e gelecek yatırımları engellemeye yönelik faaliyetleri kapsamındaki örnekleri daha önce Kiraz'da, Karabağlar'da da gördük. Şehrin değişik birçok noktasında bunlara şahit olduk. İzmir ulaşımına çok ciddi katkı sağladığını bildiğimiz Konak Tünelinin yapım aşamasında da aynı zihniyet vardı. İzmir'de yapılan Alsancak ve Göztepe statlarının yapım aşamasında da aynı zihniyet vardı. Karşıyaka Stadı sürecini de biliyoruz. Madem bir iş yapmıyorsunuz en azından yapılanlara engel olmayın. Engellemek için harcayacakları çabayı İzmirlilere hizmet ederek harcasınlar" dedi.