Altındağ provokasyonunda 76 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet
Müdürlüğü, Altındağ
'da meydana gelen olaylarla ilgili sosyal medyadan sahte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 76 kişinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, yakalanan şahısların 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ ticareti vb. diğer suçlardan kaydı bulunduğu belirtildi. Salı günü Battalgazi Mahallesi'nde yaşanan kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın
öldürülmüştü. Sosyal medyada devreye giren provokasyon sonucu mahallede bulunan Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırılar düzenlendi. Mahallede çok sayıda Suriyelinin işyeri tahrip edildi, evleri taşlandı, eşyaları yakıldı. Olaylarla ilgili soruşturma sürerken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.