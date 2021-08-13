Ertelenen Kabine Toplantısı’nın yeni tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi merak konusu oldu. 2 Ağustos tarihinde yapılması beklenen Kabine Toplantısı, orman yangınları sebebiyle ileri bir tarihe alınmıştı. Ağustos ayının ortalarına gelinirken Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın tarihini açıkladı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri hakkında da bilgi verdi.

İşte, Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi ve son gelişmeler