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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:11

Ertelenen Kabine Toplantısı'nın yeni tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Ertelenen Kabine Toplantısı’nın yeni tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği gibi 2 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi planlanan Bakanlar Kurulu Toplantısı, orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında Kabine Toplantısı'nın yeni tarihi hakkında bilgi verdi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi ve son gelişmeler

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi merak konusu oldu. 2 Ağustos tarihinde yapılması beklenen Kabine Toplantısı, orman yangınları sebebiyle ileri bir tarihe alınmıştı. Ağustos ayının ortalarına gelinirken Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın tarihini açıkladı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri hakkında da bilgi verdi.

İşte, Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi ve son gelişmeler

KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında yeni kabine toplantısının 16 Ağustos 2021 Pazartesi yapılacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan okullarda yüz yüze eğitime geçişle ilgili detayların bu tarihte gerçekleştirilecek kabine toplantısında değerlendirileceğini de duyurdu.

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Ertelenen Kabine Toplantısı'nın yeni tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
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