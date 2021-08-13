Havadan kurtarma seferberliği!





Çalışmalarda 159 Sahil Güvenlik personeli, 3 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 19 lastik bot görev aldı.

Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşları tahliye etmek üzere çalışmalarına aralıksız devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde de yüzer unsurları ile arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.



6 HELİKOPTER VE 2 JİKU AFET BÖLGESİNDE



Batı Karadeniz Bölgesinde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Bartın'ın Ulus, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde meydana gelen sel ve su baskınlarına Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri ivedilikle bölgeye intikal etti, tahliye ve destek çalışmalarına başladı.



Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde meydana gelen sel ve su baskınları sonucunda mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesini sağlamak amacıyla 6 Skorsky S-70 Helikopteri ile havadan keşif ve kontrol görevleri icra etmek üzere 2 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) afet bölgesine yönlendirildi.