Havadan kurtarma seferberliği!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama-kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 vatandaşı güvenli yerlere tahliye etti. Diğer yandan, sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve kara unsurları ile güvenli bölgelere tahliye edildi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sel ve su baskınları sonucunda mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesini sağlamak amacıyla 6 Skorsky Helikopter ile havadan keşif ve kontrol görevleri icra etmek üzere 2 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) afet bölgesine yönlendirildi.
Sinop, Bartın, Kastamonu illerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait helikopterler, sel ve su baskınları sonucu mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin Sinop Havalimanı'ndaki yoğunluğu, sel ve su taşkınları sonucu mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için nasıl bir mücadele verildiğini gözler önüne sererken, havalimanında toplam 15 helikopter olduğu gözlemlendi.
TSK'YA AİT HELİKOPTERLER 353 VATANDAŞI GÜVENLİ BÖLGEYE TAHLİYE ETTİ
Milli Savunma Bakanlığı, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama-kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 vatandaşı güvenli yerlere tahliye etti.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UNSURLARI 336 KİŞİYİ KURTARDI
Sel felaketinin yaşandığı illerde tahliye çalışmalarına devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı şu ana kadar, Sahil Güvenlik Helikopterleri ile 51 kişiyi, kara ekipleri ile de 285 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra yüzer unsurları ile denizde de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi.
Çalışmalarda 159 Sahil Güvenlik personeli, 3 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 19 lastik bot görev aldı.
Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşları tahliye etmek üzere çalışmalarına aralıksız devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde de yüzer unsurları ile arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.
6 HELİKOPTER VE 2 JİKU AFET BÖLGESİNDE
Batı Karadeniz Bölgesinde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Bartın'ın Ulus, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde meydana gelen sel ve su baskınlarına Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri ivedilikle bölgeye intikal etti, tahliye ve destek çalışmalarına başladı.
Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde meydana gelen sel ve su baskınları sonucunda mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesini sağlamak amacıyla 6 Skorsky S-70 Helikopteri ile havadan keşif ve kontrol görevleri icra etmek üzere 2 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) afet bölgesine yönlendirildi.
BÖLGEDE 2 BİN 911 JANDARMA PERSONELİ GÖREV YAPIYOR
Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma, tahliye, yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla; 18 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 4 Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 6 Arama Kurtarma Köpek Unsuru, 6 Kadavra Arama Köpek Unsuru 2 Jandarma Komando Taburu, 5 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, bir Mobil Harekât Merkezi ve bir Mobil Mutfak Tırı görevlendirildi. Afet bölgesindeki tüm faaliyetlerde 457 araç ile toplam 2 bin 911 Jandarma personeli arama kurtarma, yardım, destek ve emniyet görevlerini aralıksız yürütüyor.
ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE KURTARILDI PEÇ İLE TEŞEKKÜR POZU VERDİ
Sel bölgesinden Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üstü Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopteri tarafından çocuğuyla birlikte kurtarılan bir kadın Melek filoya ait peç ile teşekkür pozu verdi.