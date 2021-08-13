Marmaris’ten acı tablo

Turizm cenneti Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan yangın geniş bir alanı kül etti. Armutalan Şirinyer Mevkiinde başlayan orman yangını, İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Hisarönü, Orhaniye ve Turgut Mahallerinde etkili oldu.

Doğa harikası bölge resmen ateş çemberinde kaldı, alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı mahalleler tahliye edildi. Tatil cenneti duman altında kaldı, kül sağanağı yaşandı. Tarihinin en büyük yangınını yaşayan Marmaris için adeta tüm Türkiye seferber oldu.

Azerbaycan, İspanya, Ukrayna, İran gibi ülkelerden yangın söndürme ekipleri, hava ve kara araç desteği geldi. Alevlerle topyekün mücadele edildi. Çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek herkes etrafını saran alevlere savaş açtı. 8 günün sonunda kontrol altına alınabilen yangın, Marmaris'in güzelliğini taçlandıran yeşilini, kızılçam ormanlarını kül etti.

Yeşil ve mavinin buluştuğu yeryüzü cennetinden geriye kül olmuş alanlar kaldı. Marmaris merkez ve turistik mahallerinde etkili olan alevler binlerce hektar alanın yanmasına neden oldu. Geriye kalan acı tablo havadan görüntülendi.