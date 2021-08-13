SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu: Yüzde 70’i geçti!

Son dakika haberler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70'i geçti" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir aşı yaptıranların sayısının yüzde 70'i geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AİLE HEKİMLERİMİZİ POZİTİF PERFORMANSLA DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70'i geçti. Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz."