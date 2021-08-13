Son dakika haberi: Meteoroloji’den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

AMASYA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.