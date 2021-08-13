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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 13.8.2021 23:19 Son Güncelleme: 13.8.2021 23:22

Son dakika haberi: Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberi: Meteoroloji’den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. MeteoUyarı sisteminde ise, çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Karabük, K. Maraş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, bugün akşam saatlerinden itibaren Rize'de, yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri) olması bekleniyor.

BİRÇOK İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MeteoUyarı sisteminde ise çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin için turuncu kodlu uyarı yapılırken; Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 19°C, 31°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 37°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 28°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yarın doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KONYA 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 13°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden doğusu, yarın il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın ile Kastamonu kıyıları yarın bölgenin kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 25°C

Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 29°C

Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 27°C

Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Çorum hariç bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Rize ile Artvin çevrelerinde, yarın Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), yarın zamanla Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri)olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısı, gece saatlerinden itibaren Erzincan çevreleri ile yarın bölgenin kuzey kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ 16°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 21°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 11°C, 26°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 12°C, 27°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 24°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
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