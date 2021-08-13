Son dakika haberi: Meteoroloji’den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Karabük, K. Maraş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, bugün akşam saatlerinden itibaren Rize'de, yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri) olması bekleniyor.
BİRÇOK İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
MeteoUyarı sisteminde ise çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin için turuncu kodlu uyarı yapılırken; Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yarın doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden doğusu, yarın il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın ile Kastamonu kıyıları yarın bölgenin kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Çorum hariç bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Rize ile Artvin çevrelerinde, yarın Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), yarın zamanla Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri)olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısı, gece saatlerinden itibaren Erzincan çevreleri ile yarın bölgenin kuzey kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu