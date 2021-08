Sudan’ın yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan 'ı resmi törenle karşıladı. Külliye'deki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, şunları kaydetti:Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkânlarımızla Sudan'ın yanında olduk. Sudan'ı başbakanlığım döneminde 2006 yılında ve cumhurbaşkanlığım döneminde 2017'de olmak üzere 2 defa ziyaret ettim. Her iki ziyaretim sırasında da Sudan devleti ve halkı şahsıma, aileme ve heyetime büyük bir teveccüh ve misafirperverlik gösterdi.Burhan kritik bir dönemde zor bir sorumluluk üstlendi. Meşakkatli süreci, kardeş Sudan halkının ve devletinin yanında olarak kolaylaştırmaya ve bu şekilde geleceğe dayanışma içerisinde ilerlemekte kararlıyız. Anayasal bildiride kayıtlı taahhütlere uygun olarak aradan geçen süre zarfında kardeşim Burhan ve geçiş hükümetinin liderliğinde Sudan önemli başarılara imza attı. Sudan'ın iktisadi ve ticari alanda son dönemde ortaya koyduğu başarıları da memnuniyetle takip ediyoruz. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşayan Sudan'ın birlik ve beraberlik içinde hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecek güce, dirayete ve dayanışma ruhuna sahiptir. Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyi altında görev yapan bakanlıklar arası komisyonlarımızın ve karma ekonomik komisyonun faaliyetlerini canlandırmaları hususunda mutabık kaldık. Sudan'ın kalkınmasına ve altyapısının geliştirilmesine yönelik desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.Sudan ile ortak geçmişimizin derin izlerini Darfur 'daki Ali Dinar Sarayı 'nda, Hartum 'daki şaheser Mescid-i Kebir'de, Kızıldeniz'in incisi Sevakin'de görmek mümkündür. TİKA Sevakin Adası 'nda Şafi Camii Hanefi Camii ve gümrük binası başta olmak üzere bu eserleri büyük bir ihtimamla restore etmektedir.Türkiye, önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Bu arada Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştü. Erdoğan, orman yangınları ve seller dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Nauseda'ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.TÜRKİYE ile Sudan arasında 6 anlaşmaya imza atıldı. " Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanı'nın 12-13 Ağustos Tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ziyaretine Dair Ortak Açıklama" ise Erdoğan ve Burhan tarafından imzalandı. Erdoğan, "Bugün önemli kararlara imza attık. Özellikle enerji, madencilik, tarım, sağlık, finans, bankacılık, savunma sanayisi ve diğer tüm sahalarda işbirliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik" diye konuştu.SUDAN Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da iki ülke arasındaki köklü ilişkilere dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye büyük bir devlettir, hem bölgede hem dünyada lider bir ülkedir. Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır. Özellikle de şu an Sudan'ın içinden geçmekte olduğu bu dönüşüm sürecinde de Türkiye yanımızda olmuştur. İnşallah Türkiye ve Türkiye liderliği gibi samimi dostlarımızın desteğiyle bu süreci atlatacağız. Türkiye korona salgını sürecinde bizlere destek oldu, eğitimde de aynı şekilde öğrencilerimize ev sahipliği yaptı. Öte yandan gerçekten Sudan'a uygulanan her türlü yaptırımların kaldırılması için sesimiz oldular, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudanlıların ifade ettiği gibi 'güçlü başkan' sloganıyla yanımızda yer aldı."