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Giriş Tarihi: 14.8.2021 13:25 Son Güncelleme: 14.8.2021 13:36

Atatürk'ün bastonu diyerek müzayedede satılıyordu... Emniyet el koydu

EMİR SOMER EMİR SOMER
Atatürk’ün bastonu diyerek müzayedede satılıyordu... Emniyet el koydu

İstanbul’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu değerlendirilen bastonu internet üzerinden satışa çıkaran bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen baston incelemeye alındı.

İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu değerlendirilen bastonu internet üzerinden satışa çıkaran bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen baston incelemeye alındı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu değerlendirilen bir baston ele geçirildi.

Söz konusu bastonu internet üzerinden satışa çıkardığı iddia edilen H.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.

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Atatürk'ün bastonu diyerek müzayedede satılıyordu... Emniyet el koydu
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