Eski bakan Özdemir’in eşine veda

Bakırköy Eski Belediye Başkanı ve Türkiye'nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir'in vefat eden eşi Öznur Özdemir dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Öznur Özdemir'in cenaze namazı Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde kılındı. Özdemir'in naaşı Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Aile, Küçüksu Kasrı'nda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başta olmak üzere birçok siyasetçi ve iş adamı katıldı.

Defin, pandemi kuralları ve tedbirleri nedeniyle aile arasında yapıldı. Özaltın Holding'in 2016 yılında vefat eden kurucusu Nuri Özaltın'ın kızı Hayrettin Özaltın'ın kız kardeşi olan Öznur Özdemir Özaltın çocuklarıyla birlikte şirketlerin yönetimini devralmıştı.