Havadan tek tek incelendi! ’HES patladı’ iddiasını çürüten görüntüler



HES'lerin genelde bir depolamalı barajlı, bir de depolamasız regülatörlü şeklinde iki türlü yapıldığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Burasıda 'nehir tipi' dediğimiz depolamasız, yani bir barajı olmayan sadece nehirden suyu ufak bir kabartma yapısıyla alıp santrale taşıyan yapılar. Bu nedenden dolayı herhangi bir depolaması olmadığı için havuzları çok küçük, herhangi bir risk teşkil etmiyor. Zaten bu tür durumlarda herhangi bir yağış ihbarı alındığı zaman ve yağışlar havzada arttığı zaman bu tür HES tesislerimiz kendini anında güvenceye alıp regülatör kapaklarını yukarıdan derenin akışını engellemeyecek şekilde açıyor. Gelen su zaten normal şekilde olağan akışıyla aşağıya doğru devam ediyor. Burada da bir gün öncesinden 10 Ağustos gece saatleri itibariyle bu yapıldı. Sonrasında da ertesi gün taşkın olayını yaşadık. Bunun HES ile uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını da hep birlikte gördük."