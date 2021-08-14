Havadan tek tek incelendi! ’HES patladı’ iddiasını çürüten görüntüler

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kastamonu'nun Bozkurt başta olmak üzere birçok ilçesini vuran sel felaketine sebep olduğu söylenen Hidroelektrik Santralinde (HES) gazetecilerle birlikte havadan incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaya Yıldız, böyle taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman var olan HES'ten dolayı, "HES patladı" şeklinde asılsız haberler ve asılsız yorumlar yapıldığına dikkat çekerek, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Zaten bütün tesislerimizi taşkın öncesi veya yağış ihbarı alındığı andan itibaren takip ediyoruz. Bununla ilgili herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sizlerle beraberde sahayı helikopterle dolaştık. İki tesisimizi de yukarıdan gördük, hem santral binalarımızı hem de santrale su alan daha yukarıdaki 'regülatör yapısı' dediğimiz yapıları gördük. Buralardaki yapılarda özellikle bir deformasyon olmadığını, bir yıkılma olmadığını hep beraber müşahede ettik" ifadelerini kullandı.
HES'lerin genelde bir depolamalı barajlı, bir de depolamasız regülatörlü şeklinde iki türlü yapıldığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:
"Burasıda 'nehir tipi' dediğimiz depolamasız, yani bir barajı olmayan sadece nehirden suyu ufak bir kabartma yapısıyla alıp santrale taşıyan yapılar. Bu nedenden dolayı herhangi bir depolaması olmadığı için havuzları çok küçük, herhangi bir risk teşkil etmiyor. Zaten bu tür durumlarda herhangi bir yağış ihbarı alındığı zaman ve yağışlar havzada arttığı zaman bu tür HES tesislerimiz kendini anında güvenceye alıp regülatör kapaklarını yukarıdan derenin akışını engellemeyecek şekilde açıyor. Gelen su zaten normal şekilde olağan akışıyla aşağıya doğru devam ediyor. Burada da bir gün öncesinden 10 Ağustos gece saatleri itibariyle bu yapıldı. Sonrasında da ertesi gün taşkın olayını yaşadık. Bunun HES ile uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını da hep birlikte gördük."
Yaşanan olayla ilgili olarak havza boyunca heyelanlar yaşandığına dikkat çeken Yıldız, "Havza boyunca heyelanlar var. Dik vadi olan kesimlerde heyelanlar, yamaç heyelanlarına bağlı ağaçların kökünden sökülmesi, dere yatağına yuvarlanması ve bu tür bitkisel rüsubatla beraber, yoğun bir akış gerçekleşmesi, buda doğal olarak aşağıda tıkanmalara ve kesit dışında taşmalara neden oldu ve taşkına sebep oldu" şeklinde konuştu.
Yıkılan beton bloklarla ilgili olarak ise söz konusu iddialara konu olan blokların regülatörden santrale su taşayan iletim boruları olduğunu aktaran Yıldız, "Onların heyelanla birlikte yıkıldığını gördük. Yaşanan sel felaketiyle hiçbir alakası yok. HES'te gördüğümüz regülatördeki küçük havuz bile tamamıyla rüsubatı depolamış ve aşağı gitmesine engel olup tam tersine zarar değil faydası olmuş" diye konuştu.