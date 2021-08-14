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Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çelişkili 'Afgan' açıklaması! Kendisini 24 saat geçmeden yalanladı
Giriş Tarihi: 14.8.2021 18:59 Son Güncelleme: 14.8.2021 19:04

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çelişkili 'Afgan' açıklaması! Kendisini 24 saat geçmeden yalanladı

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çelişkili ’Afgan’ açıklaması! Kendisini 24 saat geçmeden yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da katıldığı bir toplantıda Afganistan'dan sürüler halinde binlerce kişinin geldiğini savundu. Kılıçdaroğlu, bu açıklamasının üstünden daha 24 saat geçmeden kendisini yalanladı. İran Türkiye sınırındaki Kapıköy sınır kapısına giden Kılıçdaroğlu, "Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bulunan sığınmacılar son günlerde ana gündem maddesi haline gelirken, CHP'liler bu olay üzerinden dezenformasyon yaymaya devam ediyor.

AFGANİSTAN'DAN BİNLERCE KİŞİNİN GELDİĞİNİ SAVUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda Afganistan'dan binlerce kişinin geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Sürüler halinde geliyorlar. Binlerce kişi geliyorlar" dedi.

KILIÇDAROĞLU 24 SAAT GEÇMEDEN KENDİSİNİ YALANLADI

Kılıçdaroğlu bu açıklamasının üzerinden, daha 24 saat geçmeden kendisini yalanlayan ifadeler kullandı. İran Türkiye sınırında bulunan Kapıköy sınır kapısına giden ve burada görevlilerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok." dedi. Kılıçdaroğlu, buradan geçen herkesin pasaport kontrolünden geçtiğini vurguladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çelişkili 'Afgan' açıklaması! Kendisini 24 saat geçmeden yalanladı
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