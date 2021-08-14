Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çelişkili ’Afgan’ açıklaması! Kendisini 24 saat geçmeden yalanladı

AFGANİSTAN'DAN BİNLERCE KİŞİNİN GELDİĞİNİ SAVUNDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda Afganistan'dan binlerce kişinin geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Sürüler halinde geliyorlar. Binlerce kişi geliyorlar" dedi.
KILIÇDAROĞLU 24 SAAT GEÇMEDEN KENDİSİNİ YALANLADI
Kılıçdaroğlu bu açıklamasının üzerinden, daha 24 saat geçmeden kendisini yalanlayan ifadeler kullandı. İran Türkiye sınırında bulunan Kapıköy sınır kapısına giden ve burada görevlilerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok." dedi. Kılıçdaroğlu, buradan geçen herkesin pasaport kontrolünden geçtiğini vurguladı.
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