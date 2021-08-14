Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çelişkili ’Afgan’ açıklaması! Kendisini 24 saat geçmeden yalanladı

KILIÇDAROĞLU 24 SAAT GEÇMEDEN KENDİSİNİ YALANLADI

Kılıçdaroğlu bu açıklamasının üzerinden, daha 24 saat geçmeden kendisini yalanlayan ifadeler kullandı. İran Türkiye sınırında bulunan Kapıköy sınır kapısına giden ve burada görevlilerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok." dedi. Kılıçdaroğlu, buradan geçen herkesin pasaport kontrolünden geçtiğini vurguladı.

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