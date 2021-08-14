Yerli VLP aşısında dikkat çeken detay! "Elimizde önemli bir güç" diyerek duyurdu...

Faz-1 aşamasında aşının dozunu ve güvenliği test ettiklerini, güvenliği konusunda olumlu gelişmeler kaydedildiğini anımsatan Altuntaş, şöyle konuştu:

FAZ 3 İÇİN "EYLÜL" TARİHİ

"26 Haziran itibarıyla Faz-2 aşamasına geçmiştik. Faz-2 aşaması daha çok aşının ve ilaçlarının aktivitesinin test edilmesi, yine güvenilirliğinin daha fazla sayıda gönüllü üzerinde test edilmesi demektir. 330 gönüllü ile üç merkezde gerçekleştirdik. 8 Ağustos itibarıyla yerli VLP aşımızın ikinci doz aşılamaları da bitti. Bu arada 35. gün kontrolleri ve 49. gün kontrolleri de devam etmekte. Yani yerli VLP aşımızın aşılamaları bitmiş olup klinik takipleri ve immünolojik değerlendirmeleri devam ediyor. Ağustosun sonu itibarıyla da laboratuvar verilerinin klinik verilerle beraber sonlandırılmış olmasını ve Faz-3 dosyasının hazırlanmasını bekliyoruz. Yani yerli VLP aşımızın Faz-3 aşamasına geçmesi çok yakın, eylül içerisinde geçmesi mümkün. Planımız, beklentimiz eylül içerisinde Faz-3 aşamasına geçmek."