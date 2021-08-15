Alkollü itfaiye amiri kaza yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 3. Bölge Amiri Murat Kılıç'ın; alkollü olarak itfaiye aracını kullandığı ve kaza yaptığı bildirildi. Murat Kılıç'ın, sürücü belgesine 6 ay süreliğine el konulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre 26 Temmuz 2021 günü saat 23:10 sıralarında İstanbul yolu 18. kilometrede itfaiye unsurlarına ait 06 FZ 5690 plakalı araç sürücü Murat Kılıç'ın uygulama noktasındaki dubalara çarpması sonucunda aracı durdurulduğu ifade edildi.

Murat Kılıç'ın hal ve hareketlerinden şüphelenilerek alkol testi yapıldığı öğrenildi. Alkol kontrolünde araç sürücüsü Murat Kılıç'ın, 2.11 promil alkollü olduğu tespit edilmesi üzerine hakkında gerekli cezai işlem uygulandı.

2 Promil 200 mg alkolün 2 gram alkole denk geldiği, ağrı ve diğer fiziksel duyumların azalması, ağlama ve gülme arasında gidip gelmek gibi belirgin duygusal tutarsızlıklara yol açtığı ifade edildi.

Murat Kılıç'ın sürücü belgesine 6 ay süreliğine el konuldu. TCK'nın 179/3. maddesi gereği Murat Kılıç hakkında adli işlem başlatıldığı ve aracın itfaiye amirine teslim edildiği öğrenildi. Söz konusu olayın Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazı ile bildirildiği ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 3. Bölge Amiri Murat Kılıç'ın; Ankara'da 12 istasyondan sorumlu olduğu öğrenildi. Murat Kılıç'ın sorumlu olduğu istasyonlar şöyle: İvedik, Batıkent, Sincan, Etimesgut, Saray Keresteciler, Kahramankazan, Kızılcahamam, Ayaş, Güdül, Beypazarı, Çayırhan ve Nallıhan.