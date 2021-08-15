Bartın’dan yürek ısıtan kare: Buzağıyı kucağında taşıyıp selden kurtardı

Yaşananları anlatan Turgut, sel sularının bir anda bastığını belirterek, "Yağmur gece çok şiddetlendi. Ben de evin önüne indim, o sırada sel suları ahıra dolmaya başladı. 2 ineğimizi başkalarına emanet ettim. Sonra 4 günlük buzağıyı kucağıma alarak, eve taşıdım. Buzağının annesini kurtaramadık. O günden beri buzağıya evimizin bir odasında bakıyoruz. Şu anda buzağımız 10 günlük oldu, biberonla besliyoruz ama bize buzağı yemi lazım, yardım etmek isteyenlerin desteğini bekliyoruz. Buzağımıza da 'garip' ya da 'öksüz' adını vereceğiz" dedi.