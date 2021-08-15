Bebek katili örgütün 37 yıllık kanlı tarihi…

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KANLI TARİHİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde 1978'de yapılan toplantıyla kuruluşunu ilan eden terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin güvenlik güçleri tarafından deşifre edilmesiyle teröristler, Suriye üzerinden Lübnan'a geçerek Bekaa Vadisi'ne yerleşti. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan Suriye'nin başkenti Şam'ı karargah olarak seçerken, 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yurt dışına kaçamayan birçok terörist yakalandı. Terör örgütü bu dönemde emir ve eğitim merkezini yurt dışına taşıdı. Şam'da 20-25 Ağustos 1982'de 2. kongresini yapan terör örgütü, bağımsız bir sözde "Kürdistan" devletinin silahlı mücadele yoluyla kurulması, eğitim gören mensuplarının saldırı yapmaları için Türkiye'ye gönderilmesi kararı aldı. Bu kararın ardından 15 Ağustos 1984 gecesi Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerindeki jandarma karakolları ve subay lojmanlarına baskınlar düzenlendi. PKK'nın bu saldırıları asker, polis ve sivillere yönelik silahlı ve bombalı katliamlarla sürdü.

Elebaşı Öcalan'ın, Kenya'da yakalanmasının ardından 23 Ocak 2000'de İran- Irak sınırının kuzeyindeki Kandil bölgesinde yapılan 7. kongrede, terör örgütünün silahlı eylemlerine sözde ara verildiği ve tümüyle siyasallaşma sürecinin başlatıldığı iddia edildi. Terör örgütü, sınır hattında oluşturduğu yapılanma ve yurt içinde gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle büyük bir tehdit oldu.

BÖLÜCÜ TERÖRE VERİLEN İLK ŞEHİT

Teröristlerin ilk saldırısını gerçekleştirdiği Eruh'ta Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, bölücü terör örgütü PKK'ya verilen ilk şehit oldu. Eruh İlçe Jandarma Komutanlığında çalışan, 4 kardeşin en büyüğü Aydın, görevli olduğu haber merkezinde hain saldırıyı ilgili birimlere iletmek üzere telsizin başına geçtiği sırada teröristlerce şehit edilen ilk isim olarak kayıtlardaki yerini aldı. Şehit Aydın'ın ismi, ilçe merkezinde yapılan saat kulesi ve en büyük caddeye verildi."

BEBEK KATİLİ" OLARAK TESCİLLENDİ

Eruh ve Şemdinli'de ilk saldırılarını düzenleyen terör örgütü, en büyük katliamlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sivil halka yönelik gerçekleştirdi. Siirt'in Baykan ilçesine bağlı, etrafı dağlarla çevrili Derince köyünde 21 Ekim 1993 gecesi "dinmeyecek" bir acıya sebep olan terör örgütü PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişi arasında yer alan, 3 yaşında kefene sarılı bedeni kurşunlanmış küçük Serkan'ın fotoğrafını çeken gazeteciler, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna da gösterdi.Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan, bu katliamın ardından "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.