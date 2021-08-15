Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’ndan Birgün’e yalanlama

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu; Birgün Gazetesi'nde Yaren Çolak imzasıyla bugün yayınlanan 'Kumbaroğlu Vikipedi'den intihal yapmış' başlıklı haber içeriğinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

Prof. Dr. Kumbaroğlu'nun, söz konusu yazıyla ilgisinin olmadığı, metnin kendisi dışında yazıldığı öğrenildi. Söz konusu metinde intihal olmadığı, metindeki alıntıların tırnak içinde belirtildiği, yazının yazarın da belirtilmediği bildirildi.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu; "İntihal yapıldığı iddia edilen belge tarafımca hazırlanmadı. Dolayısıyla altında ne ismim ne de imzam yok. Hatta akademik bir yayın dahi değil. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında dersler veren, ulusal ve uluslararası çok seçkin mecralarda onlarca makalesi yayınlanan bilim insanı olarak tarafımca hazırlanan hiçbir metinde intihal bulunmaz" dedi.



Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ben, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu… Bu metni bizzat kaleme alıp, doğrudan sizlerle paylaşmak istedim. Birgün Gazetesi'nde Yaren Çolak imzasıyla bugün yayınlanan 'Kumbaroğlu Vikipedi'den intihal yapmış' başlıklı yalan haberle ilgili sizleri tatil gününde rahatsız ediyorum. Öncelikle söz konusu yalan haberin gerçeklerden tamamen uzak, herhangi bir dayanağı olmayacak şekilde kurgulandığını belirtmek isterim. İntihal yapıldığı iddia edilen belge tarafımca hazırlanmadı. Dolayısıyla altında ne ismim ne de imzam yok. Hatta akademik bir yayın dahi değil. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında dersler veren, ulusal ve uluslararası çok seçkin mecralarda onlarca makalesi yayınlanan bilim insanı olarak tarafımca hazırlanan hiçbir metinde intihal bulunmaz. Üniversitemiz rektörlük seçimleri döneminde böyle mesnetsiz bir haberin hangi çevrelerce ne amaçla yapıldığı herkesin malumu. Ayrıca metnin son kısmında bir oylamadan bahsediliyor… Okulumuzdaki bazı marjinal grupların siyasi ajandalarını sürdürmek üzere kurguladıkları bu oylama da tam bir hukuksuzluk örneği olarak karşımıza çıkıyor. Esasen var olan atama sistemini geçersiz kılarak Anayasal düzeni yok saymayı hedefleyen bu oylama kurgusunu da ilgililerin vicdanına sunuyorum. Söz konusu gazete ve gerçekle yakından uzaktan ilgisi olmayan haberde imzası bulunan muhabirle ilgili Pazartesi günü süreci hukuk önüne taşıyacağımı ve bu konudaki tüm gelişmeleri sizlerle buradan paylaşacağımı bilmenizi isterim. En içten selam ve saygılarımla…"