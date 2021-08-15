Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2021
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/jxmOJ2vMof