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Giriş Tarihi: 15.8.2021 20:43 Son Güncelleme: 15.8.2021 20:47

Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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