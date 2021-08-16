Adres Nasıl Yazılır? İşte Adres Doğru ve Yanlış Yazımı ile Cümle Örnekleri

Mektup, dilekçe, kargo gibi işlemlerde adres yazma işine gelince hep zor gelmektedir. Bazen mahalle ismini bazen de sokak numarasını da unutabiliyoruz. Ya da adresi bildiğimiz halde önce mahalle mi yoksa cadde ismi mi yazılmalı? Sorusu akıllara takılıyor. Bu yazımızda adres nasıl yazılır konusuna değindik. Adres yazarken nelere dikkat edilir? Önerilerimiz ile sizde doğru bir adres yazımı gerçekleştirebileceksiniz. Özellikle mahalle, sokak, semt yazımları hakkında aklınızdaki sorular yanıt bulacaktır.

ADRES NASIL YAZILIR?

Adres yazmak kolay gibi gözükse de iş yazma kısmına gelince zorlanabiliriz. İşin içinde mahalle, sokak, daire numarası gibi detaylar olduğu için ya karıştırılabilir ya da yazım sırasını karıştırabiliriz. Bir de adresi yazdığımız yer önemlidir. Kargo adresi mi, dilekçe başvurusu mu, mektup adresi mi? Adres doğru nasıl yazılır? Konusu için ayrı ayrı konu başlıkları hazırladık.

ZARFIN ÜZERİNE ADRES NASIL YAZILIR?

Zarfın üzerine adres yazmak için zarfın; sağ alt, üst ve sol alt, üst kısmı kullanabilirsiniz. Biz sağ alt köşe için size örnek vereceğiz. Aşağıda yer alan sıralamayı sırasıyla uygulayın:

Alıcı adı ve soyadı

Varsa kurum ve şirket adı

Mahalle veya köy ismi

Cadde ve sokak ismi

Bina ve daire numarası

İlçe ve il bilgisi

MAHALLE, SOKAK NASIL YAZILIR?

Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimelerinin baş harfleri büyük harfle başlar. Halit Rıfat Paşa Mahallesi gibi...

Papatya mahallesi kısaltılmışı Papatya mah. olacaktır.

Fenerciler sokak kısaltılması Denizciler sok. olacaktır.

EV ADRESİ NASIL YAZILIR?

Adres sıralaması mahalle, cadde, sokak, mevki, apartman numarası / daire numarası, İlçe/İl şeklinde olmalıdır.

Örnek: Kaput mahallesi, Atatürk caddesi, 89. Sokak, 6 / 3 Şişli / İstanbul

DİLEKÇE ADRESİ NASIL YAZILIR?

Dilekçeler resmi kurum ve kuruluşlara verildiği için belirli kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Dilekçe sahibi aşağıdaki kurallara göre adım adım yazmalıdır:

Dilekçe sahibinin tam adresi metindeki satırların hizasından başlamak üzere sol alta yazılır.

Adres yazımında mahalle için (Mah.)

Sokak için (Sok.)

Numara için (Nu., No.)

Apartman (Apt.)

Telefon (tel.) şeklinde kısaltma yapılarak yazılabilir.

ADRES KISALTMALARI NASIL YAZILIR?

Kocatepe Mah. (Kocatepe Mahallesi)

Güniz Sok. (Güniz Sokağı)

Nu. 9 No. 9 (Numara 9)

Aslı Apt. (Aslı Apartmanı)

Tel. (Telefon)

Koca Cad. (Koca Caddesi)

Yonca BLV. (Yonca Bulvarı)

SEMT NASIL YAZILIR?

Semt genellikle adres yazımında çok kullanılmayan bilgidir. Cadde ve mahalle gibi bulunun bölgeyi daha iyi açıklayan bir tabir diyebiliriz. Mesela; İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir yeri tabir etmek gerekirse Mecidiyeköy şeklinde semti yazabiliriz. Mecidiyeköy'ün içerisindeki bir yeri de belirtmek gerekirse bu da semt olarak belirtilebilir.