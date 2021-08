Afganistan’ın istikrarı için her türlü çabayı göstereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tören sonrası Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin 1. Sac Kesim Töreni'nde konuştu. İşte konuşmanın satırbaşları;Pakistan donanması için Milgem sınıfı dört korvet inşa edilecek. Bunların ikisi ülkemizde, ikisi ise Pakistan'da üretilecek. Korvetlerde kullanılacak techizatlarda, ülkemiz savunma sanayi ürünleri arasından seçilecek. Saç kesme törenini 2019 yılında yaptığımız ilk geminin bugün suya indirme merasimini gerçekleştiriyoruz. İkinci geminin kızağa koyma töreni de nisan ayında yapıldı. Pakistan'da üretilecek üçüncü geminin omurgasının kızağa indirilmesi töreni, geçtiğimiz yılın ekiminde, dördüncü geminin sac kesme töreni de bu yılın haziranında icra edilmişti. Sözleşmesi yaklaşık 3 yıl önce imzalanan bu projeye göre 2025 yılına kadar korvetlerin teslimatı sağlanacak. Pakistan'ın her kazanımını kendi kazanımımız olarak görüyoruz. İşbirliği yaptığımız 80'e yakın ülke arasında Pakistan'ın ayrı bir yeri vardır. İnşallah diğer alanlardaki ilişkilerimizde arzu ettiğimiz seviyeye çıkararak, bölgemizde ve dünyada örnek bir dayanışma ortaya koymayı sürdüreceğiz.Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'da yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri işbirliğiyle ortadan kaldırabiliriz. Türkiye olarak, İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Bölgenin ve en başta Afganistan'ın istikrara kavuşması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bunun için Pakistan ile işbirliğini artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Elimizdeki tüm imkanları bu doğrultuda seferber etmekte kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetleri 'nin ihtiyacı için üretilmesi planlanan 10 adet açık deniz hareket ve karakol gemisinin ilk sac kesimini yapıyoruz. Üzerinde bir helikopter ve görünmez İHA 'nın yer alacağı bu gemimiz 21 gün boyunca denizde kesintisiz görev icra edebilecek. Karakol gemilerimizin ilkini inşallah 2023 Mayıs'ında deniz kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Böylece Türkiye kara ve hava unsurlarının yanı sıra, denizde de hem üretim hem operasyon gücünü sürekli artırmaktadır.Son 6 yılda Suriye, Libya ve Karabağ 'da elde ettiğimiz başarıların gerisinde işte böyle büyük bir mücadele ve azim vardır. Batılılar bize vermedikleri her savunma sanayi ürünüyle, kendi tasarım ve üretim sürecini başlatmamıza yol açmışlardır. Türkiye'yi çaresiz bırakmak, köşeye sıkıştırmak için uyguladıkları sinsi politikaları bugün bizi getirdiği yer sebebiyle, aslında kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir.İSTIKLAL Harbimizin ardından 1974'e kadar olan bu dönemi bir kenara bırakıyorum, sadece son 47 yılda yaşadığımız hadiselerin her biri, bizi böyle güçlü bir yapıya sahip olmaya mecbur bırakmıştır. 19 yıl boyunca savunma sanayimizin her projesiyle, her yatırımıyla bizzat ilgilendik. Terörle mücadeleden, sınır ötesi harekatlarımıza kadar, attığımız her adımda, maruz kaldığımız açık ve gizli ambargoları biliyoruz. Bunlar bizi yıldıramadı, hedeflerimizden uzaklaştıramadı. Savunma sanayimizdeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektik. 4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine çıkacaktır. Bu 2023 hedeflerimiz doğrultusunda milletimize vereceğimiz hediyemiz olacaktır.Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmalarında kaza kırımda hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebat için taziyelerimi sunuyorum. Aynı şekilde Kastamonu, Sinop ve Bartın sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Milletimizin ve yangında mücadelemize destek veren Rus dostlarımızın başı sağ olsun. Rabbim ülkemizi daha büyük felaket ve acılardan korusun.Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi: Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin yanındayız. İki farklı kültüre ve dile sahip olabiliriz. Ama biz, tek halkız.