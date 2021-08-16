Ayaklarının tozuyla SABAH’a konuştular

Bir diğer yolcu Recep Kurban ise "Savaş alanı gibiydi. Ortalık çok karışıktı. Türk askerinin varlığı sayesinde bizler tehlike atlatmadık ama orada bir sürü insan canını kurtarmak için uğraşıyordu. Kaçış için başka uçağa sığınmaya çalışıp ölen insanlar oldu. Allah devletimize zeval vermesin, askerimizin tırnağına taş değmesin, onlar sayesinde dert bela yaşamadan cennet vatanımıza geldik" dedi.

Yolculardan Fahri Gürlek "Bizden önce başka bir uçak kalktı. Taliban militanları havalimanına gidenlere ateş açtığı için insanlar canını kurtarmaya çalışıyordu. Onlar da uçakların kanadına ve tekerleklerine tutunup gitmeye çalışıyorlardı. Savaş alanı gibiydi, can pazarı yaşanıyordu. Ama askerimiz bize "biz buradayken size bir şey olmaz, rahat olun" dedikten sonra endişeye kapılmadık. Cennet vatanımıza ayak bastık çok mutluyuz, sağsalim geldik"