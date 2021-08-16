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Giriş Tarihi: 16.8.2021 19:26

Ayaklarının tozuyla SABAH'a konuştular

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Ayaklarının tozuyla SABAH’a konuştular

Taliban'ın kontrolü altındaki Afganistan Kabil'den İstanbul'a getirilen yolcular ayaklarının tozuyla SABAH'a konuştu. 324 yolcunun bulunduğu uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Volkan Uysal "Afganistan çok kötü durumda. Taliban militanları havalimanına gitmeye çalışan insanlara taciz ateşi açıyordu. Biz Türk askeri sayesinde güvendeydik, uçağa bindik ama bu seferde oradan kaçmaya çalışan Afgan halkı uçağın kalkışını engelledi, uçağa binmeye çalışıyorlardı. Rötarla kalktık. Vatanımıza dönmenin huzurunu yaşıyoruz" dedi.

Bir diğer yolcu Recep Kurban ise "Savaş alanı gibiydi. Ortalık çok karışıktı. Türk askerinin varlığı sayesinde bizler tehlike atlatmadık ama orada bir sürü insan canını kurtarmak için uğraşıyordu. Kaçış için başka uçağa sığınmaya çalışıp ölen insanlar oldu. Allah devletimize zeval vermesin, askerimizin tırnağına taş değmesin, onlar sayesinde dert bela yaşamadan cennet vatanımıza geldik" dedi.

Yolculardan Fahri Gürlek "Bizden önce başka bir uçak kalktı. Taliban militanları havalimanına gidenlere ateş açtığı için insanlar canını kurtarmaya çalışıyordu. Onlar da uçakların kanadına ve tekerleklerine tutunup gitmeye çalışıyorlardı. Savaş alanı gibiydi, can pazarı yaşanıyordu. Ama askerimiz bize "biz buradayken size bir şey olmaz, rahat olun" dedikten sonra endişeye kapılmadık. Cennet vatanımıza ayak bastık çok mutluyuz, sağsalim geldik"

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Ayaklarının tozuyla SABAH'a konuştular
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