Dilekçe Nasıl Yazılır? Yazılı Dilekçe Örneği 2021

Kişiler resmi kurumlarla ya da iş hayatında yaşadıkları bir sorun karşısında dilekçe yazmak zorunda kalabilir. Özellikle devlet kurumlarında ve iş yerlerinde çalışanlar taleplerini, şikayetlerini ve isteklerini dilekçe ile dile getirmelidir. Aksi halde kurumlar tarafından talepleriniz işleme alınmayacaktır. Bu yüzden kişiler dilekçe yazımında zorunlu olan kuralları bilmeli ve buna uygun bir yazım gerçekleştirmelidir. Sizler de bu yazımızda dilekçe örneği ve dilekçe yazımı ile ilgili merak edilen tüm detayları öğrenebilirsiniz.

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

Dilekçe yazımında kişiler, talep ve şikayetlerini iletecekleri kurumlara uygun bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken konular ve başlıklara eksiksiz bir şekilde yer verilmelidir. Dilekçe yazımında ilk olarak sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Ardından başlık ve alt satırda metin yazılmalı, kurum hiyerarşisine uygun olarak da saygı sözü eklenmelidir. Tarih, ad, soyad, adres ve imza ise sağ alt köşeye yazılmalıdır. Son olarak varsa ek belgeler dilekçede belirtilmelidir.

Dilekçe, eski adıyla "arzuhâl" aşağıdaki altı bölümden oluşur.

Konu: Bu bölüm kâğıdın sol üst tarafına gelecek şekilde hizalanarak yazılmalıdır. Dilekçenin konusunun ne olduğu birkaç kelimeyle aktarılır. Özellikle belediyeler gibi çok fazla dilekçe alan kurumlarda dilekçenin doğru değerlendirilebilmesi için önemlidir. Kurumlar dilekçeleri konularına göre sınıflandırıp inceleme için ilgili birime yönlendirir.

Dilekçede konu örnekleri: Askerlik Tecil İşlemi, Yaz Okulu Mevzuatı, Sağlık Raporu

Tarih: Bu bölüm kâğıdın sağ üst tarafına gelecek şekilde hizalanarak yazılmalıdır. Dilekçenin yazıldığı zamanı gösterir ve gün, ay, yıl esasına göre yazılmalıdır.

Dilekçede tarih örnekleri: 28/01/2021, 10.02.2020

Hitap: Hitapta dilekçenin yazıldığı kurum ve makamın veya kişinin adı yer alır. Kurum adının bitimine gelen ek üstten virgül ile ayrılarak yazılmalıdır. Virgülün alt kısmına denk gelen bölüme kurumun bağlı bulunduğu ilin adı yazılır.

Dilekçede konu örnekleri:

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İsleri Daire Başkanlığı'na,

İSTANBUL

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

Personel Şube Müdürlüğü'ne,

ANKARA

Ana metin: Bu bölüm dilekçenin orta kısmına hizalanacak şekilde hitabın hemen altından başlar. Paragraf başı içeri hizalanarak metin sayfanın iki yanına yaslamak sureti ile yazılır. Ana metin ilgili birime dilekçenin gerekçesini kısaca anlatır, istek, şikâyet veya öneri kısa ve anlaşılır cümlelerle belirtmelidir. Bu bölümün bitiminde hiyerarşik düzen göz önünde bulundurularak hitabın bir parçası olan "arz ederim" veya "rica ederim" ifadeleri kullanılmalıdır. İletişim bilgileri: Bu bölüm dilekçenin sol alt kısmında yer almalıdır. Özellikle internet aracılığıyla veya posta yoluyla iletilen dilekçelerde, dilekçenin yanıtlanması için iletişim bilgileri önemlidir. Eğer dilekçe metninde yazılmamış̧ ise, vatandaşlık numarası iletişim bilgilerinde yer almalıdır.

Dilekçede iletişim bilgileri örnekleri:

T.C. Kimlik Numarası: 1*********2

Tel: 05** *** ** ** E-posta: adresadı@kurum.com

Adres: Kişi veya kurum adres bilgileri

İmza: Bu bölümde dilekçeyi yazan kişinin adı-soyadı ve imzası yer alır ve dilekçenin sağ alt tarafına hizalanır. Tükenmez bir kalemle, tercihen koyu mavi olmalıdır, adı-soyadı bilgilerinin bulunduğu kısmın alt veya üst kısmı imzalanır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Anlaşmalı boşanma dilekçesinde kişiler, boşanmanın iki tarafın da istekleri doğrultusunda olduğunu ve sorunsuz bir şekilde evliliğin bitirilmesini istediklerini ifade eder. Bu yüzden anlaşmalı boşanma dilekçesi için profesyonel hizmet alınmalı ve bütün maddeler kurala uygun şekilde eklenerek imzalanmalıdır.

VERASET İLAMI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

OKULA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe yazımı özel sektör ve devlet kurumlarına yazılabileceği gibi okul yönetimi için de yazılabilir. Öğrencilerin okul yönetimine karşı talep ve şikayetleri için yazılacak dilekçede temel dilekçe yazımı kuralları uygulanır. Başlıkta ilgili olan okulun adına yer verilirken, dilekçe sonunda "Saygılarımla arz ederim" ifadesi kullanılmalıdır.

SGK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SGK için dilekçe örneği hem işverenlerin hem de çalışanların ihtiyaç duyduğu bir yazıdır. SGK'ya yazılan dilekçe ile borç durumu hakkında bilgi talep edilebilir, var olan borçlara dilekçe yazılarak itiraz edilebilir. SGK dilekçe örneği araştıran kişiler burada temel dilekçe yazım kurallarını baz alabilir. Resmi bir kurum olan SGK'ya yazılan dilekçede başlık, istek - şikâyet, saygı ifadesi, tarih, iletişim bilgileri, imza ve belgelerin doğru bir şekilde yazılması gerekir. Kurallara uygun olmayan dilekçeler dikkate alınmadan, değerlendirme dışında tutulur.

DİLEKÇE ÖZELLİKLERİ

Dilekçe özelliklerine yazım sırasında dikkat edilmeli. Aksi halde kurallara uymayan dilekçeler geçersiz olarak kabul edilir. Dilekçe yazım kurallarında şunlara dikkat edilmelidir.