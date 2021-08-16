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Giriş Tarihi: 16.8.2021 14:26

Polisten park parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polisten park parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi

İstanbul Fatih’te park etmek isteyen sivil Polis aracından dünyaları kaldırıp para isteyen değnekçi gözaltına alındı. Değnekçinin gelen araçlardan 15 TL isteyip park etmelerini sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Y. T. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin otomobilleri park ettirmesi kameraya yansıdı.

İstanbul Fatih'te park etmek isteyen sivil Polis aracından dünyaları kaldırıp para isteyen değnekçi gözaltına alındı. Değnekçinin gelen araçlardan 15 TL isteyip park etmelerini sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Y. T. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin otomobilleri park ettirmesi kameraya yansıdı.

İstanbul Fatih Prof.Dr. Sıddık Sami Onar Caddesi üzerinde, dubaları kaldırarak araçlardan 15 TL isteyip park etmelerini sağlayan Y. T. isimli şahıs, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakaladı. Yakalanan Y.T isimli şahıs emniyete götürüldü. Değnekçilik yaptığı tespit edilen Y. T. isimli şahsa 652 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs daha sonra, Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Polisten park parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi
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