Sel kurbanı 5 yaşındaki Emre toprağa verildi

Tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine taşınan polis memuru Özgür Bulut'un ailesiyle yaşadığı evi sel sebebiyle su bastı. Sel sırasında evde bulunan Özgür Bulut'un eşi Ümmü Gülsüm, 3 çocuğu ve annesi eve birden gelen su ile neye uğradıklarını şaşırdı. Aile fertleri can havliyle kurtulurken 5 yaşındaki Emre kayboldu.





Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze Töreninde Baba Özgürt Bulut "Oğlum sudan korkardı. Denize bile giremezdi. 25 gün önce denize gitmiştik oğlum Emre'yi arabadan çıkartamadık" dedi.