Acar-İHA artık daha güçlü

MİNİ/MİKRO İHA'ların sivil halkın yoğun olarak bulunduğu şehir ortamlarında da kullanılmaya başlanması ile birlikte; askeri ve sivil kritik tesislerin korunmasında İHA tespit Radarı
kullanımı her geçen gün daha da kritik hale geliyor. ASELSAN
tarafından 2018 yılında geliştirilen ACAR-İHA Gözetleme Radarı, kuş-dron ayrımında ulaştığı yüksek sınıflandırma performansı ile yurt içinde en kritik tesislerin korunmasında aktif olarak başarı ile görev yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamayı hedefleyen ASELSAN, 2013 yılından bu yana yurt içi ve dışında 650 adedin üzerinde satış adedine ulaşan ACAR Gözetleme Radarı
ürün ailesinin en yeni üyesi olan ACAR-İHA radarının menzilini, ihtiyaca uygun olarak çok daha ileriye taşıdı. İlave olarak, değişen ve gelişen dron teknolojisine paralel şekilde farklı tipte, farklı hız ve büyüklükteki dronların yanı sıra paramotor gibi güncel tehditler de hedef setine dahil edildi.