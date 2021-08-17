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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Acar-İHA artık daha güçlü

Acar-İHA artık daha güçlü

Askeri ve sivil kritik tesislerin korunmasında İHA Tespit Radarı kullanımı her geçen gün daha da kritik hale geliyor

MİNİ/MİKRO İHA'ların sivil halkın yoğun olarak bulunduğu şehir ortamlarında da kullanılmaya başlanması ile birlikte; askeri ve sivil kritik tesislerin korunmasında İHA tespit Radarı kullanımı her geçen gün daha da kritik hale geliyor. ASELSAN tarafından 2018 yılında geliştirilen ACAR-İHA Gözetleme Radarı, kuş-dron ayrımında ulaştığı yüksek sınıflandırma performansı ile yurt içinde en kritik tesislerin korunmasında aktif olarak başarı ile görev yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamayı hedefleyen ASELSAN, 2013 yılından bu yana yurt içi ve dışında 650 adedin üzerinde satış adedine ulaşan ACAR Gözetleme Radarı ürün ailesinin en yeni üyesi olan ACAR-İHA radarının menzilini, ihtiyaca uygun olarak çok daha ileriye taşıdı. İlave olarak, değişen ve gelişen dron teknolojisine paralel şekilde farklı tipte, farklı hız ve büyüklükteki dronların yanı sıra paramotor gibi güncel tehditler de hedef setine dahil edildi.

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Acar-İHA artık daha güçlü
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