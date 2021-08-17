AK Parti’den bankamatikçi meclis üyelerine afişli tepki

Torbalı Belediyesi'nin kendi meclis üyelerine huzur hakkı adı altında 8 bin 900 lira maaşa bağlattığı ortaya çıkmıştı. AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı'na asılan pankartla CHP'li meclis üyeleri istifaya davet edildi. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "İlçemizin hakkını yemenizi Cumhur İttifakı olarak kabul etmiyoruz. Torbalılı hemşerilerimiz ile birlikte, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'i ve huzur hakkı altında 8 bin 900 lira maaş alan meclis üyelerini istifa etmeye davet ediyoruz. Torbalı'nın hakkını size yedirmeyeceğiz" dedi.





Sık sık skandallarla gündeme gelen CHP'li Torbalı Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde maaş skandalı patlak vermişti. Merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından belediye meclisinde gerçekleşen başkanlık seçimi arifesinde, CHP'li meclis üyelerine belediyenin Torbel şirketinden 8 Bin 900 lira maaş bağlandığı ortaya çıktı. Huzur hakkı adı altında aylık 8 Bin 900 Lira maaş alan belediye meclis üyeleri arasında, Belediye Başkanı Mithat Tekin de bulunuyor. Başkan Tekin'in yanı sıra meclis üyeleri Ömer Şentürk, Musa Serbest, Özkan Altun ve Savaş Benli ile Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu'nun maaş alması tepki çekti.





AFİŞLİ TEPKİ



AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı'na asılan pankartla CHP'li meclis üyeleri istifaya davet edildi. Afişte, "Ey Torbalı halkı, Bunları biliyor muydunuz? Bankamatikçi CHP'li meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Mithat Tekin belediye şirketi Torbel'den 'huzur hakkı' adı alıtnda 8 bin 9000 lira maaş alıyorlar. Torbalı'nın hakkını size yedirmeyeceğiz" şeklinde yazdığı görüldü.



BAŞKAN SELMAN İSTİFAYA DAVET ETTİ

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "İlçemizin hakkını yemenizi Cumhur İttifakı olarak kabul etmiyoruz. Torbalılı hemşerilerimiz ile birlikte, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'i ve huzur hakkı altında 8 bin 900 lira maaş alan meclis üyelerini istifa etmeye davet ediyoruz. Torbalı'nın hakkını size yedirmeyeceğiz" dedi.