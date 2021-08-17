Ambargolara ASELSAN’dan CATS

Bayraktar TB-2 Sistemine entegre edilen Güvenlik güçlerinin havadaki keskin gözü olan CATS sistemi, dünyada sayılı ülke tarafından üretilebiliyor. Türkiye'ye uygulanan ambargolar ASELSAN
'ın geliştirdiği sistemler ile yıllardır etkisiz kalıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatından
sonra ülkemize yönelik ambargolara yanıt olarak kurulan ASELSAN, yarım asra yakın süre içinde global bir savunma devi haline geldi. ASELSAN bugün dahi Türkiye'ye uygulanan bazı ambargolara milli çözümleriyle yanıt veriyor. Türk mühendisler tarafından yapılan yoğun çalışma sonrasında ortaya Elektro- Optik Keşif, Gözetleme ve Hedef Tespit Sistemi çıktı.
ARTIK BAĞIMLILIK YOK
Ambargolardan sonra güçlendirilmesine hız verilen CATS kameraları çeşitli hava platformlarında kullanılmaya devam ediyor. ASELSAN tarafından üretilen İHA kamerası CATS ile Türk savunma sanayinin bu alanda artık hiçbir ülkeye bağımlılığı da kalmadı.
ÜSTÜN MÜHENDİSLİK YETENEKLERİ
Üstün menzil performansı bulunan CATS, yüksek performanslı IR
kamera ile donatıldı. En zor hava koşullarında bile en hareketli hedefleri belirleyip takip edebilen sistem güvenlik güçlerinin havadaki keskin gözleri oldu. En yüksek çözünürlükte görüntü verebilen CATS, çoklu hedef takibi, lazer hedef işaretleyici ve mesafe ölçer, hassas stabilizasyon, hassas hedef konumu belirleme gibi operasyonel sahada kuvvet çarpanı olacak yetkinliklerle donatıldı.
ELEKTRONİK SAVAŞIN SANCAK'I TSK'YA TESLİM EDİLDİ
ASELSAN askeri operasyonların vazgeçilmez bir unsuru olan elektronik harp konusundaki yüksek kabiliyetlerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) emrine sunmaya devam ediyor. Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi SANCAK, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, hava savunma sistemlerinin konumlarının belirlenmesinde, haberleşme altyapılarının çökertilmesinde ve sinyallerin karıştırılmasında hem hava hem de kara konuşlu Elektronik Harp Sistemleri çok yoğun olarak kullanılıyor. Sancak, yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş bant amaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi özellikleriyle elektronik harp alanında TSK'ya yeni yetenekler katacak.