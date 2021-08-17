Ankara’ya 26 yeni fabrika felaket tellallarına en güzel cevap

Ankara Sanayi Odası
(ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretime geçen 26 yeni fabrika
ve yapımı tamamlanan alt ve üstyapı tesislerinin toplu açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank
'ın katılımıyla Mitaş Endüstri
fabrikasında gerçekleştirildi. İşte Başkan Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmanın satırbaşları;
SIRÇA KÖŞKLERİNDEN AHKAM KESENLER BURAYI GÖRSÜN:
Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Birçok ülkede ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir. Esasen bu üretim tesisleri ülkemizin gücü ve potansiyelinin yanında sürekli 'yandık, bittik' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına verilmiş en güzel cevaptır. Toplamda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle tamamı salgın sürecinde faaliyete hazırlanan bu fabrikalar 1670 kardeşimize iş imkanı sundu. Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkâm kesmek yerine, buraya davet ediyorum.
İŞ DÜNYAMIZIN BABAYİĞİTLERİNİ TEBRİK EDİYORUM: Türkiye
, ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün yukarı taşımaktadır. Ayrıca altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine, elektrik, doğal gaz hatlarına, ibadethanelerden diğer donatılara kadar girişimcilerin her türlü ihtiyacını karşıladık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Temelini 2005 yılında bizzat attığım organize sanayi bölgesi işte bu vizyonumuzun ürünüdür. Bu bölge 16 yıl önce çorak bir araziyken attığımız adımlar sayesinde bugün 11 milyon metrekarelik alanda 111 alanda üretim yapan örnek bir üretim üssüne dönüşmüştür. Farklı alanlarda üretim yapacak bu fabrikaların vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen Sanayi ve
Teknoloji Bakanımız ve ekibini, organize sanayi bölgesi yönetimini ve elbette iş dünyamızın babayiğitlerini canı gönülden tebrik ediyorum.
VAHŞİ DEĞİL ÇEVREYE MERHAMETLİ BÜYÜME
KÜRESEL
ölçekte iddiaları bulunan bir ülke olarak elbette güçlü ve istikrarlı büyüme hedefimizden taviz vermiyoruz. Bunu yaparken alın terini sömürmeyi, tabiatı tahrip etmeyi de hoş göremeyiz. Çevreye zarar veren her teknolojiyi hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir. Tabiatta sahip olduğumuz değerleri bir kez kaybettik mi bir daha yerine koyamayız. Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Bunun için vahşi büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerektiğine inanıyorum. Milli teknoloji hamlemizle yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz.
ÖZGÜVEN YOKSUNU KİFAYETSİZLERE RAĞMEN BAŞARI ÇITAMIZ ARTIYOR
Türkiye ayağına vurulan prangaları parçalarken, üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor. Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan, özgüven yoksunu kifayetsizlere rağmen ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen daha yükseğe taşımaktadır. Pozitif gelişmeler istihdama da yansıdı. Haziran'da işsizlik rekor düşüşle yüzde 10.6'ya geriledi. Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu. Tüm temel veriler Türk ekonomisinde yaşanan bu tarihi değişimi ortaya koyuyor. Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü, küresel ticaretin yüzde 10 daraldığı ortamda biz büyüme kaydettik. G20'de ikinci sırada yer aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyüme yakaladık. İkinci çeyreği de büyümeyle kapatacağız. 12 aylık ihracatımız ise 201.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı. Böylece ihracatta ilk defa 200 milyar doları aşmış olduk. Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından bir girişim ekonomisine dönüşüyor.
MUHALEFETİN SAHTE GÜNDEMLERİNE DEĞİL İHRACATA VE YATIRIMA ODAKLANIN
19 yıl önce adeta yok mesafesinde olan yenilikçilik ekosistemini gün be gün geliştiriyoruz. Yine devlet destekleriyle açılan AR-GE tasarım merkezlerinin sayısı 1597'yi buldu. Ayrıca organize sanayi bölgelerimizin sayısı 326'ya yükseldi. Buralardaki istihdam 425 bin kişiden 2 milyon 116 bin kişiye çıktı. Ülkemizin 19 yılına damga vuran bu yatırım hamlemizden diğer illerimiz gibi Ankara
da payını almıştır. 23 adet endüstri bölgesi kurduk. Son 19 yılda KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla sağladığımız hibe miktarı 8.7 milyar lira. KOSGEB katkısıyla 21.3 milyar kredi hacmi oluşturduk. İlimizdeki OSB sayısını 12'ye çıkardık. Kurulan 13 sanayi sitesi de 2500'ün üzerinde emekçiye istihdam sağlıyor. KOSGEB 1 milyar 312 milyon lira destek verdi. Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı 10'a ulaştı. Tüm sektörlerde müthiş bir ivme yakalayan Ankara ülkemizin en önemli üretim üslerinden biri haline geliyor. Muhalefetin sahte gündemleri yerine asıl gündemimiz olan ihracat, yatırım ve inovasyona odaklanmanızı istiyorum.
BAŞKAN Erdoğan'ın açılışını yaptığı bazı fabrikalar, yatırım tutarları ve çalışan sayıları şöyle:
RD Global Araştırma, Geliştirme, Sağlık İlaç, İnşaat Yatırımları A.Ş (850 milyon, 60 kişi)
ASTOR Transformatör Enerji Turizm ve Petrol A.Ş, (102 milyon 414 bin, 300 kişi)
Grebo Otomotiv A.Ş. (100 milyon, 150 kişi)
Kuantum Cam A.Ş. (68 milyon 224 bin, 55 kişi)
TG Savunma Sanayi Ltd. Şti. (53 milyon 230 bin, 50 kişi)
Başkan Erdoğan dün Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-seug'u kabul etti.
AYAKTA ALKIŞLANDI
Başkan Erdoğan'la birlikte kaynak işlemini yapan Mitaş personeli Melek Tuğ'un törendeki konuşmasında sarf ettiği "Şu an üçüncü yılımı doldurmuş kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım. Hani derler ya bir işi yaparken adam akıllı yap diye, ben de hep kendime kadın akıllı yap diyorum. Durmak yok, yola devam" sözleri ayakta alkışlandı.