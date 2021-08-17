ASELSAN Dost-Düşman Tanıma Sistemleri

ASELSAN,
görev icra eden dost platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlayan Dost-Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemlerini Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırıyor.
F-16 Blok 30TM Uçaklarına da Yeni Nesil ASELSAN Dost- Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi Savunma Sanayii Başkanlığı
ile ASELSAN arasında 2018 yılında imzalanan Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi Mod 5 (IFF) Tedarik ve Tersine IFF Geliştirme Projeleri Sözleşmesi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
envanterinde bulunan F-16 Blok 30TM uçaklarına özgün ürünümüz ASELSAN IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazının entegrasyon faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli taarruz helikopteri olan T129 ATAK
helikopterine de IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazı entegrasyonu ve testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Bundan sonraki ATAK teslimatları da IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazı ile gerçekleştirilecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde projelendirilen, başta MİLGEM
, HİSAR, KALKAN, ANKA
ve AKINCI
olmak üzere, pek çok platformda ASELSAN özgün tasarımı ve üretimi IFF Mod 5/S Cevaplayıcı ve Sorgulayıcı cihazları aktif olarak kullanılıyor.