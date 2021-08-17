Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 şiddetinde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi 17 binin üzerinde vatandaşımızı hayattan koparırken 200 binden fazla insanın evsiz kalmasına neden oldu. 22. Yılında kayıplarımızın anıldığı 17 Ağustos depremi Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma yol açmıştı. İşte daha sonraları "asrın felaketi" olarak anılmaya başlayan 17 Ağustos depreminden hafızalara kazınan kareler ve hikayeleri...

Türkiye Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan Marmara Depremi'nin 22. yılında 45 saniyede kaybettiğimiz binlerce vatandaşı anıyor. 17 Ağustos depreminin yapısal olarak verdiği zararın izleri silinse de bıraktığı acılar halen tazeliğini koruyor. SABAH.com.tr olarak tarihe geçen karelerle büyük felaketin acı hikayelerini derledi. Enkaz altında kalanlar, evlatlarını korumak için üzerine kapanmaktan başka çaresi olmayan anneler, kurtarma operasyonlarında vefat edenler...

İşte o günlerde tüm dünya medyasının son dakika olarak geçtiği 17 Ağustos depreminin unutturamadığı acılar ve tarihe geçen fotoğrafların hikayeleri;