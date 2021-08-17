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Giriş Tarihi: 17.8.2021 23:33

Bakan Koca duyurdu! Düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi

AA
Bakan Koca duyurdu! Düşük riskli il sayısı 31’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Ardahan, Çorum ve Mersin'de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla düşük riskli il sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirtti.

"HARİTADA 3 ŞEHRİMİZ DAHA MAVİ"

Bakan Koca, "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK'IN RENGİ TURUNCUDAN SARIYA DÖNDÜ

Öte yandan Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üzerine çıkan Şırnak'ın Kovid-19 Risk Haritası'ndaki renginin turuncudan sarıya döndüğünü kaydetti.

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Bakan Koca duyurdu! Düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi
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