Bakan Koca duyurdu! Düşük riskli il sayısı 31’e yükseldi

ŞIRNAK'IN RENGİ TURUNCUDAN SARIYA DÖNDÜ

Öte yandan Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üzerine çıkan Şırnak'ın Kovid-19 Risk Haritası'ndaki renginin turuncudan sarıya döndüğünü kaydetti.