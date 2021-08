PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ta Zap Avaşin -Basyan bölgesinde başlatılan 'Pençe- Yıldırım' harekâtında teröristler, operasyonu sürdüren komandolara yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı gerçekleştirdi. Önceki gün Kastamonulu Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk'ün şehit olduğu bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yapılan operasyon sırasında, teröristlerin daha önceden araziye döşediği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Hain saldırıda, Piyade Teğmen İsmail Can Softa , Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan şehit olurken, yaralı 2 asker helikopterle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.Şehit Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan memleketi Ankara 'da Ahmet Hamdi Akseki Camii 'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şehidin annesi Güldeste Kaplan , "Bugün kara karşlı oğlumun doğum günü. Gelinsiz damat oldu evladım. Vatan sağolsun" dedi. Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın cenazesi bugün İstanbul 'da, Kırşehir 'in Mucur ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi ise Kayseri 'de defnedilecek.Şehit Teğmen Softa'nın kuzeni Şükrü Karadağ, "İktisat mezunuydu, askerliği çok seviyordu. Babası astsubay zaten, eniştesi de asker" dedi. Geçtiğimiz gün şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk (23), Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehidin 5 ay önce göreve başladığı ve ailesine, "Bayrağa sarılı tabutla geleceğim" dediği ortaya çıktı. Şehit Muhammet Öztürk'ün babası Muharrem Öztürk, "Telefon ile sürekli görüşüyorduk. Onlarla işbirliği yapan aramızdaki hainlerin Allah belasını versin. Bir ölür bin diriliriz. Bin tane evladım olsa yine gönderirim. Bu ülkenin evladı bitmez" dedi.IRAK'IN kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı 'nın açıklamasına göre, Metina bölgesinde süren operasyonda, son 24 saatte 8 PKK'lı öldürüldü. Açıklamada, "alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyla (EYP) Mehmetçikleri şehit eden teröristlerin tespit edilip etkisiz hale getirildiği" ifade edildi. "Teröristler için kaçış yok" ifadesini kullanan bakanlığın bir diğer açıklamasında ise şunlar kaydedildi: "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam edeceğiz." Öldürülen teröristlerden birinin, 10 milyon TL ödüllü kırmızı listede aranan, PKK'nın Sincar sorumlusu Said Hasan olduğu belirtildi. ANKARA