FETÖ kuryesi FETÖ borsası organizatörü çıktı

Metin İşeri, geçtiğimiz yıllarda gözaltına alınmış, FETÖ'nün şifreli iletişim programı ByLock üzerinden FETÖ üyesi hakim ve savcılara örgüt içi talimatların iletilmesi için görevlendirilen 51 kuryeden birisi olduğu ortaya çıkmıştı. İşeri'nin, FETÖ'nün yargı mensuplarının kuryeliğini yapmasının yanısıra, ABD'li senatörlerin de aralarında bulunduğu yabancı politikacıları İstanbul'da FETÖ adına ağırladığı ortaya çıkmıştı.

"1 MİLYON KARŞILIĞINDA SORUŞTURMANI KAPATACAĞIZ"

Metin İşeri'nin 2018 yılında daha önceden ticaret yaptığı bir iş adamı arkadaşına da yanında götürdüğü kişileri istihbaratçı olarak tanıtarak hakkında FETÖ'den soruşturma yürütüldüğünü, 1 milyon lira vermezse şirketlerine kayyım atanabileceğini söylediği belirlendi. Duydukları karşısında telaşa kapılan iş adamı Mehmet Ş., Metin İşeri'nin getirmesini istediği paranının çok olduğunu ifade ederek indirim yapmalarını söyledi.

"GÖZALTINA ALIP İFADEDEN SONRA TAKİPSİZLİK KARARI ALACAĞIZ"

İşeri, iş adamı Mehmet Ş.'ye sık sık görüşme talep ederek 'Senin hakkında FETÖ soruşturması var. Gözaltına alınacaksın. FETÖ şirketlerinde ortaklığın var ve bazı vakıflarada üye olmuşsun.' şeklinde söylemlerde bulundu. İş adamı ne yapması gerektiğini sorduğundaysa bu kez Metin İşeri'nin yanında bulunan ve kendisini istihbaratçı olarak tanıtan A.U., iş adamına kendisini iki gün boyunca gözaltına alacaklarını ardından savcılığa çıkararak takipsizlik kararı alacaklarını ifade etti.

400 BİN LİRA ÖDEME YAPTI

Metin İşeri istihbaratçı olarak tanıttığı A.U.'nun arkadaşı olduğunu telefonunu dinlediklerinde kendisine ulaştıklarını, yalnızca aracı olduğunu söylediği Mehmet Ş.'ye 1 milyon talebini 800 bin liraya indirdiğini bu paranın 400 bin lirasını savcılığa 400 bin lirasını ise emniyete vereceğini ifade etti. Teklifi kabul eden iş adamı İşeri'ye önce 100 bin lira ardından 300 bin lira daha ödeme yaptı. Ödemenin ardından Metin İşeri ve Mehmet Ş., istihbaratçı olarak tanıdığı A.U., ile buluştu. A.U., iş adamına Edirne'ye gitmesini burada polislerin kendisini alacağını ardından dosyayı kapatacaklarını söyleyince Mehmet Ş., duruma itiraz ederek İstanbul dışına çıkmak istemediğini belirtti.

SOSYAL MEDYA HESABI SAHTE İSTİHBARATÇIYI ELE VERDİ

Aradan geçen 10 gün sonra polis ekipleri Mehmet Ş.'ye ait olan kuyumcu dükkanına gelerek arama yaptı. Bu sırada sosyal medyadan araştırma yapan iş adamı istihbaratçı olarak tanıdığı A.U.'nun istihbaratçı olmadığını öğrenince dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Durumdan haberdar olan Metin İşeri iş adamının kardeşiyle buluşarak şikayetten vazgeçmelerini aksi takdirde başlarının daha da belaya gireceğini söyledi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Ş., hakkında FETÖ soruşturması olup olmadığı sorgulandı.

"TİCARİ ORTAKLIĞIMIZ VARDI İFTİRA ATIYOR"

Savcılık Mehmet Ş., hakkında 2016 yılında 155 polis hattına ihbar yapıldığını yapılan ihbarda Mehmet Ş.'nin FETÖ'cü olduğu yüklü miktarda para ile yurtdışına kaçacağının söylendiği bu nedenle iş adamı hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı tespit edildi. Savcılık soruşturma kapsamında Metin İşeri'nin ifadesine başvurdu. Savcılıkta ifade veren şüpheli Mehmet Ş.'nin eski ortağı olduğunu FETÖ'cü olduğunu anlayınca uzaklaştığını ve aralarında 2,5 yıldır süre gelen davalarının bulunduğunu anlattı. İşeri ifadesinin devamında, Mehmet Ş., ile ticari açıdan bir araya geldiklerini A.U.'nun tesüdüfen yanlarında olduğunu şikayete konu 1 milyonu istemediğini kendisine iftira atıldığını söyledi.

ARAMA YAPAN POLİSTE ŞÜPHELİ

Soruşturma kapsamında kuyumcu dükkanında arama yapan polis memuru S.Y., şüpheli olarak verdiği ifadesinde kendisini MİT görevlisi olarak tanıtmadığını görevi gereği kendilerine gelen ihbardan dolayı sıralı amirlerin bilgisiyle işlem yaptıklarını Mehmet Ş.,ile para alışverişi yapmadıklarını telefonlarının sinyallerinin iş adamı ile birlikte çıkmasının evlerinin yakında olmasından dolayı olduğunu anlattı.

15 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda FETÖ borsası adı altında iş adamı Mehmet Ş.'den 1 milyon karşılığında hakkında açıkan FETÖ soruşturmasını kapatacağını iddia eden Metin İşeri ve A.U., hakkında 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkisi Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık' suçu kapsamında 15 yıl, polis memuru S.Y., hakkında ise 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.