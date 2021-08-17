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Giriş Tarihi: 17.8.2021 15:25

İletişim Başkanlığı’ndan Trabzon’da yerel medya buluşması

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
İletişim Başkanlığı’ndan Trabzon’da yerel medya buluşması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Trabzon’da yerel medya buluşması düzenlendi. İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği’nin birlikte yürüttüğü proje kapsamında Trabzon’da yerel medya temsilcilerine "Çok Kanallı Yayıncılık" sistemi hakkında bilgi verildi.

Trabzon'da bir otelde düzenlenen buluşmada Daily Sabah Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik, Daily Sabah köşe yazarı Merve Şebnem Oruç ile Daily Sabah Multimedya yöneticisi Rahmi Osman Kaçmaz sesli, görüntülü ve yazılı basına ilişkin çok kanallı yayıncılık ve dijital medya konusunda gazetecilere sunum yaptı. Dijitalleşmenin ilerlediği son dönemlerde en ufak bir dokunuşla birçok şeyin değişebileceğini belirten katılımcılar, çok kanallı yayıncılığın, geleneksel yayıncılık yöntemlerine kıyasla avantajları anlattı. Sunumların ardından soru ve öneriler alındı.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Daily Sabah Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik, uluslararası yayın yapan Daily Sabah'ın kuruluş hikâyesi ile dijital medyada edindiği güçlü konumu paylaştı.

Daily Sabah köşe yazarı Merve Şebnem Oruç ise, 50 yaş üstünün sosyal medya ve dijital teknolojilere karşı direnci olduğunu söyledi. Oruç katılımcılara, çağı yakalamak ve daha fazla kitleye ulaşmak adına dijital yayıncılığın avantajlarını anlattı.

Daily Sabah Multimedya yöneticisi Rahmi Osman Kaçmaz da, çok kanallı yayıncılığın temel hedefleriyle basılı yayınların dijital mecraya entegrasyonunu ve avantajlarını anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcıların sor-cevap ve önerileriyle program son buldu.

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İletişim Başkanlığı’ndan Trabzon’da yerel medya buluşması
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